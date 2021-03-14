Muhafazakâr isimler Özlem Zengin'i eleştirdi, Mustafa Boynukalın'a destek verdi

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Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın ile AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin arasında polemiğe neden olan 'kadın cinayetleri' tartışması muhafazakâr çevreye de taşındı.

Sema Maraşlı, Serdar Arseven, Cengiz Alçayır gibi isimler Zengin'e eleştirdi, Boynukalın'a destek verdi.

İslamcı yazar Sema Maraşlı ilahiyatçı Mehmet Boynukalın'a destek vererek Boynukalın'ın "Kadın cinayetleri vurgusu, kadını ve erkeğe düşman etmeye çalışan medya propagandası" sözlerinin doğru olduğunu söyledi.

Maraşlı "Özlem Zengin, tam olarak neden rahatsız olmuş anlayamadık! Açıklama yaparsa iyi olur" dedi.

ulushaber.com'dan Cengiz Alçayır da Özlem Zengin'in İslam'ın özüne 'balans ayarı' çektiğini savunarak Mehmet Boynukalın'a destek verdi.

Alçayır "Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'ın, kadın-erkek ve aile ilişkilerine Kur'an penceresinden bakmasını eleştiren AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in, bu şekilde medya üzerinden, siyasi güç eliyle İslam'ın özüne ''Balans ayarı'' çekmesi, Müslümanları, AK Parti'yi zedeler!" dedi.

'Balans ayarı' ifadesi 28 Şubat'a bir gönderme. Sincan'da tankların gösterisinin ardından dönemin önemli isimlerinden Orgeneral Çevik Bir “Sincan’da demokrasiye balans ayarı yaptık” demişti.

Bir dönem Yeni Akit'in Ankara temsilciliğini yapan Serdar Arseven de "Sayın Özlem Zengin Muhterem Mehmet Boynukalın Hoca’nın paylaşımını doğru bulmadığını belirtmiş. Ben çok çok doğru buluyorum. Muhterem Hoca’dan Allah Razı Olsun!" yorumunu yaptı.





8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayetlerine ilişkin "Kadın cinayetleri vurgusu, kadını erkeğe düşman etmeye çalışan sloganik madye propagandasıdır" sözlerine, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Bu açıklamalar siyasetin yükünü artıyor. Siyaset çok ağır bir iş. O yüzden bence herkes kendi işini yapmalı diye düşünüyorum" yanıtını vermişti.

Mehmet Boynukalın da Özlem Zengin'e yanıt verirken, Kur'an'ın yönetim hakkını erkeğe verdiğini belirtti ve "Bizim amacımız bunun iş işten geçmeden anlaşılması" demişti.