AKP'li Özlem Zengin'den Ayasofya baş imamı Boynukalın'a "kadın cinayetleri" yanıtı: Herkes kendi işini yapmalı diye düşünüyorum

Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'ın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadın cinayetlerine ilişkin "Kadın cinayetleri vurgusu, kadını erkeğe düşman etmeye çalışan sloganik madye propagandasıdır" sözlerine, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Bu açıklamalar siyasetin yükünü arttıyor. Siyaset çok ağır bir iş. O yüzden bence herkes kendi işini yapmalı diye düşünüyorum." diye yanıt verdi.

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Ayasofya’ya baş imam olarak atanan Mehmet Boynukalın, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Twitter hesabından tartışma yaratan açıklamalar yapmıştı.

Medyanın kadın cinayetlerindeki tutumunu hedef alan Boynukalın, "Kadının erkeğe düşman edilmeye çalışıldığını" savunmuştu.

Mehmet Boynukalın, kişisel Twitter hesabından şunları yazmıştı: "Cinayet cinayettir; cinsiyet değiştirmez; erkek, kadın, çocuk, büyük kimin başına gelirse gelsin ilkemiz: "Sizin için kısasta hayat vardır" ilahi düsturudur. Sürekli ‘kadın cinayetleri’ vurgusu, kadını erkeğe düşman etmeye çalışan bir sloganik medya propagandasıdır.

Ey insanlar! Şüphesiz, biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık ve tanışasınız diye sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerliniz ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz, Allah en iyi bilen ve her şeyden haberdar olandır (Hucurat suresi 13)"

Özlem Zengin: Kadın-erkek meselesinde sert açıklamalar yapmayı problemli görüyorum

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, dün katıldığı programda konunun sorulması üzerine şu ifadeleri kullandı: "Kadın - erken meselesine dair dini de referans yaparak, katı, sert açıklamalar yapmayı problemli görüyorum ve bize fayda vermiyor. Tam tersine incitiyor, kadınları da incitiyor, bu alanda çalışanların yükünü arttırıyor. Ve daha önemli bu açıklamalar siyasetin yükünü arttıyor. Siyaset çok ağır bir iş. O yüzden bence herkes kendi işini yapmalı diye düşünüyorum."