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Ayasofya baş imamından Özlem Zengin'e isim vermeden yanıt: Ailenin yönetim hakkı erkeğindir, amacımız bunun iş işten geçmeden anlaşılması

13 Mart 2021 16:58

Ayasofya baş imamı Mehmet Boynukalın 8 Mart'ta "Kadın cinayetleri vurgusu, kadını erkeğe düşman etmeye çalışan sloganik madya propagandasıdır" ifadesinin yanlış olduğunu söyleyen AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yanıt verirken, Kur'an'ın yönetim hakkını erkeğe verdiğini belirtti ve "Bizim amacımız bunun iş işten geçmeden anlaşılması" dedi.

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8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadın cinayetlerine ilişkin "sloganik medya propagandası" diyen Ayasofya baş imamı Mehmet Boynukalın, sözlerinin yanlış olduğunu söyleyen AKP'li Özlem Zengin'e isim kullanmadan yanıt verdi. 

Boynukalın, "2001'e kadar yürürlükte kalan eski medeni kanun ailenin reisinin erkek olduğunu kabul ediyordu. Yaratılışa/fıtrata ve adalete aykırı olan kanunların bir gün mağlup olması kaçınılmazdır" dedi.

Boynukalın, şu ifadeleri kullandı:

"Aile toplumun, milletin, devletin en küçük birimidir. Kur'an-ı Kerim bu birimin yönetim hakkını erkeğe vermiştir (Nisa suresi 34). Dine, akla ve yaratılışa/fıtrata, insanın doğasına uygun olan da budur. Nitekim 2001'e kadar yürürlükte kalan eski medeni kanun ailenin reisinin erkek olduğunu kabul ediyordu. Yaratılışa/fıtrata ve adalete aykırı olan kanunların bir gün mağlup olması kaçınılmazdır. Yaratılışa, fıtrata, Allah’ın hükmüne karşı çıkanlar mutlaka bir gün yanlış yolda olduğunu anlayacaktır. Bizim amacımız bunun iş işten geçmeden anlaşılması.

Tesettürü Allah'ın emri bilip bunu uygulayan kardeşlerimiz, siz bu davranışınızla İslam'ın bir şiarını/sembolünü yaşatıyorsunuz ve bizim için çok değerlisiniz; ancak Allah'ın dini bir bütündür ve biz erkeğiyle, kadınıyla dinin, Kur'an'ın hepsine iman etmekle yükümlüyüz.
 
Erkek, Allah'ın kendisine verdiği yönetim hakkını kötüye kullanır ve eşine zulmetmeye başlarsa İslam'a göre ona da engel olunur; erkek ailesini adaletle yönetmek zorundadır; aksi takdirde İslam hukuku da çeşitli şekillerde buna müdahale eder ve zulmü ortadan kaldırır."
 
 
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