Muhabirin ayağını aracıyla ezen Defne Samyeli’den önlem

Eski sevgilisi Cem Yılmaz'la ilgili bir sorudan kaçınma isterken muhabirini ayağını aracıyla ezen Defne Samyeli bu kez tedbirli davrandı.

Samyeli, bir kaza yaşanmaması için aracına biner binmez camını açarak etrafı kolaçan etti. Samyeli, çevrede kimsenin olmadığından emin olduktan sonra aracını hareket ettirdi. Giderken de konuyla ilgili olarak gazetecilerle şakalaştı.

Ne olmuştu?

Samyeli, Cem Yılmaz'la ilgili sorudan kaçmak isterken kameramanın ayağını ezdi. Ayağı ezilen ve hastaneye giden kameramanın, doku zedelenmesi yaşadığı öğrenildi.

Önündeki aracın yolu kapatmasından dolayı ilerleyemeyen Samyeli 6-7 saniye boyunca lastiğini kameramanın ayağından çekemedi.

Samyeli, “Çok özür dilerim, bu şekilde olunca problem oluyor. Bir sorun varsa, hemen hastaneye gidelim” dedi.