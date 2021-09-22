Muhabire kafa atan Yasak Elma'nın yönetmeni diziden kovuldu!

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam ve Berk Oktay'ın paylaştığı Yasak Elma dizisinin olay. Dizinin yönetmen koltuğunda oturan Oğulcan Eren Akay'ın kendisini görüntüleyen muhabire kafa atmasının ardından, diziden kovuldu.

Dizide "Zehra" karakterini canlandıran Şafak Pekdemir ile dizinin yönetmen koltuğunda oturan Oğulcan Eren Akay'ın birlikte görüntülenmesinin ardında, Eren Akay'ın saldırgan davranışlar sergilemesi ve bir muhabire kafa attığı gerekçesiyle, diziyle ilişiğinin kesildiği öğrenildi.

Yaşanan bu olay karşısında yapım şirketi, Oğulcan Eren Akay'ın dizinin yönetmenliğinden ayrılmasını isteyerek, işine son verdi.

Dizinin yönetmenliğine; 2. yönetmen Ece Erdek Koçoğlu devam edecek.