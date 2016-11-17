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Yaşam

Muğla’da tecavüze uğrayan sokak kedisi öldü!

"Bizlere getirildiğinde yaptığımız tespitte yaşaması bile mucize idi"

17 Kasım 2016 17:11

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yolda yaralı bulunan ve tecavüze uğradığı ortaya çıkan sokak kedisi öldü. Hayvanseverlerin sokakta bulduğu ve trafik kazasından şüphelenerek veterinere götürdüğü iki yaşındaki dişi kedi kurtarılamadı. Hayvanseverler kediyi gömmek üzere teslim aldı.

Uzman veteriner hekim Deniz Yosun Switijnk, “Sokak kedisi bizlere getirildiğinde yaptığımız tespitte yaşaması bile mucize idi. Kedinin iyileşmesi için seferber olduk, çeşitli tedavi yöntemlerini kullandık. Ne yazık ki bugün sabah kedimizi kaybettik” diye konuştu.

Marmaris polisi Uzunyalı sahil yolundaki MOBESE kameralarını inceledi ancak bir delile ulaşamadı.

Hayvanseverler ise ara sokaklarda bulunan ATM kameralarından failin belirlenmesi için dilekçe verdi.

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