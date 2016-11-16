Bunu da 'insan' yaptı: Marmaris’te sokak kedisine tecavüz!

Muğla Marmaris'te vatandaşlar tarafından trafik kazası şüphesiyle veterinere getirilen sokak kedisine tecavüz edildiği ortaya çıktı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Muğla'da Marmaris Hayvan Barınak ve Sokak Hayvanları gönüllüleri tarafından bugün sahil yürüyüş yolunda yerde hareketsiz yatarken bulunan sokak kedisi, trafik kazası şüphesiyle veteriner kliniğine getirildi. Uzman Veteriner Hekim tarafından kontrol edilen sokak kedisinin vücudunda kırık, yara ve travma belirtisi tespit edilmedi.

Genital bölgede yapılan incelemede aşırı kanama olduğu belirlenen kedi incelemeye alındı. Kedinin tecavüze uğradığı, organlarının parçalandığı, idrar ve dışkısını tutamadığı tespit edildi. Tedaviye alınan kedinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Bu durumu öğrenen Marmaris Hayvan Barınağı ve Sokak Hayvanları Gönüllüleri kedinin fotoğrafını çekerek, sosyal medyadan "Maalesef güne çok kötü başladık. Bu güzel kız trafik kazası diye getirildi. Hemen özel veterinere götürdük. Ne yazık ki tecavüz teşhisi konuldu. Çok kan kaybetmiş, vücut ısısı düşük, muayenede resimler çok kötü. Umarım yaşar dua edin” ifadelerine yer verildi.

Hayvan hakları savunucularının sahil yürüyüş yolunda sokak kedisine ne olduğuna dair MOBESE kameralarından araştırılma yapılması için polise başvuracağı öğrenildi.