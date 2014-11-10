Muğla'da korkutan deprem

Muğla' nın Ula İlçesi'nde Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı Deprem Bilgilendirme Servisi ön değerlendirme sonuçlarına dayanarak depremin bugün saat 08.16'da kaydedildiğini açıkladı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.6 olarak tespit etti. Deprem ilk tespitlere göre, hasara yol açmadı.

'Olumsuzluk yok'

Muğla’nın Ula İlçesi’ne bağlı Turgut Mahallesi ile Köyceğiz İlçesi’ne bağlı Bağcılar Mahallesi arasında kaydedilen deprem Köyceğiz, Ula ve çevre ilçelerde de hissedildi. Köyceğiz Kaymakamı Gürkan Demirkale de depreme bağlı olarak herhangi bir olumsuz durumun kendilerine bildirilmediğini söyledi.