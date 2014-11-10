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Yaşam

Muğla'da korkutan deprem

Muğla'da sabah saatlerinde merkez üssü Köyceğiz'de deprem meydana geldi

10 Kasım 2014 10:38

Muğla' nın Ula İlçesi'nde Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı Deprem Bilgilendirme Servisi ön değerlendirme sonuçlarına dayanarak depremin bugün saat 08.16'da kaydedildiğini açıkladı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.6 olarak tespit etti. Deprem ilk tespitlere göre, hasara yol açmadı.

 

'Olumsuzluk yok'

 

Muğla’nın Ula İlçesi’ne bağlı Turgut Mahallesi ile Köyceğiz İlçesi’ne bağlı Bağcılar Mahallesi arasında kaydedilen deprem Köyceğiz, Ula ve çevre ilçelerde de hissedildi. Köyceğiz Kaymakamı Gürkan Demirkale de depreme bağlı olarak herhangi bir olumsuz durumun kendilerine bildirilmediğini söyledi.

 

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