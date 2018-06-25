Muğla'da CHP 4, AK Parti 2, İYİ Parti 1 vekil çıkardı (2)

MUĞLA\'DA MİLLETVEKİLİ ADAYLARININ ÖZ GEÇMİŞLERİ

Mürsel ALBAN (CHP): 1970 yılında Erzurum\'un Aşkale ilçesinde doğdu. Eğitimine Açık Öğretim Lisesi\'nde devam etmekte olup, kendi şirketini kurarak yapı- inşaat sektörüne adım attı. SHP ve CHP\'de çeşitli görevler üstlendi. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Suat ÖZCAN (CHP): 1960 yılında Milas ilçesi Karacahisar köyünde doğdu. Ortaklar Eğitim Enstitüsü\'nden mezun olduktan sonra, Samsun\'da öğretmenlik görevine başladı. Bu sırada Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü\'nü bitirdi. Çeşitli sendika ve derneklerde yöneticilik yaptı. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Burak ERBAY (CHP): 1978 Muğla Köyceğiz doğumlu. Üniversite öğrenimini İstanbul\'da tamamladı. 1999 yılından itibaren CHP\'de çeşitli görevlerde bulundu. Avukat olan Erbay, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Süleyman GİRGİN (CHP): 1962 yılında Muğla\'nın Kavaklıdere ilçesinde doğdu. Anadolu Üniversitesi İş İdaresi Bölümü mezunu. 2006-2013 yılları arasında Türk-İş Muğla İl Temsilciliği görevini yürüttü. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Mehmet Yavuz DEMİR (AK Parti): 1953\'te Muğla\'da doğdu. Ankara Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi\'ni bitirdi. Milli Eğitim Bakanlığı müfettişliği kadrosuyla bakan ve meclis danışmanlıkları görevlerinde bulundu. Güllük Belediye Başkanlığı yaptı. Demir, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Yelda Erol GÖKCAN (AK Parti): 1976 Muğla doğumlu. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu. AK Parti\'den Muğla Belediyesi Meclis Üyeliği, il Kadın Kolları Başkanlığı yaptı. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı 4\'üncü Olağan Kongresi\'nde MKYK üyeliğine tekrar seçildi. Evli ve 1 çocuk annesidir.

Metin ERGUN (İYİ Parti): 1963\'te Muğla ili Milas ilçesi Kargıcak köyünde doğdu. Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi\'ni bitirdi. Yüksek lisansını Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü\'nde, doktorasını Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü\'nde tamamladı. 2006\'da profesör unvanını aldı. 21\'inci dönem Muğla Milletvekili. Ergun, evli ve 2 çocuk babasıdır.



MUĞLA, (DHA)