Muğla'da 2 bin yıllık ziynet eşyaları bulundu

Muğla Milas'ta devam eden arkeolojik kazılarda 2 bin 500 yıllık ziynet eşyaları bulundu.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Milas Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü'nün Belentepe mevkisinde yürüttüğü kazılarda tarihi bir mezara rastlandı.

Kazı çalışmasında bir kadına ait olduğu düşünülen insan kemiklerinin bulunduğu mezarda arkeologlar, kurtarma çalışması yaptı. Ekipler mezarda altından yapılmış, üzerinde insan yüzü tasvirinin olduğu 2 küpe ve 1 yüzük buldu.

Temizlik ve tarihleme çalışması yapılan eserler, Milas Arkeoloji Müzesi'ne getirildi.