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Sağlık

Muğla'da 112'yi gereksiz arayanlara ceza yağdı

Nilüfer DEMİR/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, küfür edip, hakarette bulundukları gerekçesiyle bugüne kadar haklarında dava açılan 2 kişiye 1 yıl hapis cezası verildiği bildirildi

26 Ekim 2017 18:25

Nilüfer DEMİR/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'da 112 Acil Çağrı Merkezi\'ni arayıp, küfür edip, hakarette bulundukları gerekçesiyle bugüne kadar haklarında dava açılan 2 kişiye 1 yıl hapis cezası verildiği bildirildi. Çağrı merkezini lüzümsuz yere meşgul eden çok sayıda kişiye de 290\'ar lira para cezası verildi.
Muğla\'da 2 yıl önce 112, 110, 177, 156, 155, 158, 122 gibi acil çağrı merkezlerinin tamamı 112 Acil Çağrı Merkezi altında toplandı. Acil çağrı numaralarının tek çatı altında toplanmasıyla asılsız ihbarlar yüzde 93\'ten yüzde 28\'e düşerken, küfür ve hakarette bulunanlara karşı davalar açılmaya başlandı. 112 Acil Çağrı Merkezi\'ni arayarak hakaret ve küfür içerikli ifadeler kullananlara karşı Muğla Asliye Ceza Mahkemesi\'nde bugüne kadar açılan davalarda 2 kişiye 1 yıl hapis cezası verildi. Verilen bu cezalarda, \'erteleme\' ve \'hükmün açıklanmasının geri bırakılması\' uygulanmayarak, 2 şüpheli hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.
112 Acil Çağrı Merkezi\'ni gereksiz yere arayan kişiler hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne yapılan gereksiz aramalarda ilgili Muğla 2. Sulh Ceza Hakimliği\'nce, çok sayıda kişiye \'112 Acil Çağrı Merkezi Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 23. maddesinin 2. fıkrası gereğince\' 290\'ar TL\'lik idari para cezaları verildi. Cezalara yapılan itirazlar da reddedildi.

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