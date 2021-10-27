Muğla Tabip Odası Başkanı Dr. Cafer Şahin: Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı veriler gerçekleri yansıtmıyor

Sağlık Bakanlığı'nın illere göre haftalık vaka haritasında son sıralarda yer alan İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya’da vaka sayıları yüz binde 50’nin altında görünüyor. Muğla Tabip Odası Başkanı Dr. Cafer Şahin de bu sayılara tepki göstererek, "Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı veriler gerçekleri yansıtmıyor. Yanlış bir algı yönetimi var” dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya, son aylarda vaka yoğunluğunun en düşük olduğu iller arasında. Turizm beldeleriyle ünlü bu kentlerde her 100 bin kişide görülen Koronavirüs vaka sayısı 50’nin altında bulunuyor. Örneğin 9-15 Ekim haftasında vaka sayısı İstanbul’da yüz binde 292,33, Ankara’da 374 iken İzmir’de 47,99 olarak açıklandı. Aynı haftada Aydın’da yüz binde 48,43, Muğla’da 44,87 ve Antalya’da ise 38,89 vaka saptandı.

Birgün'den Berkay Sağol'un haberine göre, uzmanlar ise bu iller için açıklanan vaka sayılarının gerçeği yansıtmadığı görüşünde. İzmir Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Lütfi Çamlı, İzmir’de sahadan aldıkları veriler ile Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı veriler arasında ciddi farklar olduğunu belirtti. Çamlı, “Sağlık Bakanlığı İzmir’de haftalık yüz binde 48 gibi bir vaka sayısı açıklıyor. İki ayı aşkın süredir oranlar hep 40’lı seviyelerde. 39 da olmuyor, 51 de olmuyor. Bu da günlük ortalama 300 vakaya denk geliyor. Oysa bizim sahadan aldığımız veriler bunun 3 katı, hatta bazen 4 katı. İzmir’de günde 900 ile bin 500 arasında vaka tespit edildiğini biliyoruz” dedi.

"Nüfusu İzmir’den çok daha az olan illerde vaka sayıları 3 haneli"

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’in de önceki gün bu yönde bir açıklama yaptığını hatırlatan Çamlı, “Vali, günlük vaka sayılarının 1200-1500 civarında olduğundan söz etti. Onun ertesinde gelen Sağlık Bakanlığı açıklamasında ise sayıların yine düşük olduğunu gördük” diye konuştu.

Op. Dr. Çamlı, şöyle devam etti: “İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya’da sayılar yüz binde 40-50’li sayılarda iken Ankara ve İstanbul’da yüz binde 275-350. İzmir’in çevresinde nüfusu İzmir’den çok daha az olan birçok ilde de haftalık vaka sayıları 3 haneli. Örneğin İzmir’in nüfusunun 10’da biri kadar nüfusu olan Uşak’ta bu sayı 318,05. Peki Aydın, Muğla, Antalya ve İzmir’in ne özelliği var, bunu araştırmak gerekiyor. Neden bu illerde bu sayılar var? Bu illerde nasıl bir pandemi yönetimi var ki komşu illerde 3 haneli sayılar varken buralarda 40-50 düzeyinde gidiyor?”

"Yanlış bir algı yönetimi var”

Muğla Tabip Odası Başkanı Dr. Cafer Şahin de Sağlık Bakanlığı’nın verilerinin gerçekleri yansıtmadığını ifade etti. Dr. Şahin, “Yüz yüze eğitimin başlamasıyla beraber genç nüfusun tamamı kapalı mekânlarda bir araya gelmeye başladı. Bu durum, gençler arasında pozitiflik oranını artırdı. Aşı karşıtlığı da vakaların yayılmasında bir diğer etken. Ancak bizim hastanelerden aldığımız verilere göre, Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı veriler gerçekleri yansıtmıyor. Yanlış bir algı yönetimi var” diye konuştu.

"Vaka sayısı gerçekçi değil"

Antalya Tabip Odası Başkanı Dr. Nursel Şahin ise Antalya genelinde test sayısı az olduğu için vaka sayılarının düşük çıktığını söyledi. Şahin, şöyle konuştu:

“Rusya’dan gelen turistlerin azalması ve yerli turistlerin kentlerine geri dönmesiyle Antalya genelinde vaka sayılarında bir azalma oldu. Bu azalmanın bir diğer nedeni de yapılan test sayısının az olması ve birçok kişinin hastaneye başvurmaması. Hastanelerde ciddi yoğunluk olmamasının nedeni ise vakaların çoğunun genç yaşta olması ve hastalığı ayakta geçirmesi. Ancak yine de Türkiye’nin tamamının kırmızı olduğu ve komşu şehirlerde üç haneli vaka sayılarının görüldüğü bir haritada haftalık yüz binde 38,89 gibi bir vaka sayısı gerçekçi değil. Az test yapılmasına rağmen gerçek vaka sayısı bundan daha fazla.”