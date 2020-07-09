Muğla sahillerinde belediyenin imar yetkisi özel şirkete devredildi; şirketin yönetim kurulunda Hürriyet yazarı Fatih Çekirge de var!

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, Muğla Valiliği ve Türkiye Çevre Koruma Vakfı iştiraki MUÇEV'in bünyesinde bulunan sahiller, plajlar, yat bağlama tesisleri ve koyların Anayasa'ya aykırı biçimde "Deniz Kıyı ve Çevre Yönetimi Anonim Şirketi" adlı özel kuruluşa devredildiğini belirterek, 16 Mayıs tarihinde kurulan şirketin, tüm sahilleri dilediği gibi kullanabileceğini yazdı.

Orhan Uğuroğlu yazısında, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün "Muğla sahillerine çöktüler. Halkın kullanımına açık olması anayasa ve yasalarla belirlenen cennet sahillerimizin özel bir şirkete peşkeş çekilmesine itirazımız var.

Yerel Yönetimler yasasına göre tüm bu sahillerin imar planlarını yapma yetkisi belediyelere aittir. Bu uygulama ile belediye devre dışı bırakılmış, yağmalamaya uygun yapı oluşturulmuş ve anayasa ile yasalar görmezden gelinmiştir." ifadelerine de yer verdi.

Şirketin yönetim kurulunda, AKP eski Milletvekili Cengiz Kaptanoğlu'nun kızı Şadan Kaptanoğlu Dikici, Deniz Ticaret Odası Başkanı Metin Kalkavan'ın yanı sıra Hürriyet Gazetesi yazarı Fatih Çekirge'nin de yer aldığını yazdı.

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