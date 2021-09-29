Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nden yanan bölgeler için ‘dumansız yangın’ uyarısı

Muğla’da meydana gelen yangınlardan zarar gören ağaçlar kesilerek ormandan uzaklaştırılıyor. Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, “Bu ağaçları alandan çıkarmazsak ‘dumansız yangın’ dediğimiz ormana zarar veren böceklerle karşı karşıya kalabiliriz” diye uyardı.

Türkiye’nin doğa harikası Muğla’da temmuz ve ağustos aylarında meydana gelen 45 orman yangınında 520 bin dönüm ormanlık alan yanmış, yanan alanların tekrar ormanlaştırılması için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından çalışma başlatılmıştı. Hürriyet’ten İdris Emen’in haberine göre, Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, yangın sonrasındaki süreci anlattı.

“Ormana zarar veren böceklerle karşı karşıya kalabiliriz”

Bir taraftan yangın soğutma çalışmalarına devam ettiklerini diğer taraftan da böceklenmeye karşı ormanı yanmış ağaçlarından temizlemeye çalıştıklarını anlatan Yaprak, “Şu anda yanmış ağaçları böceklenmeden alandan çıkarmaya çalışıyoruz. Bu ağaçları alandan çıkarmazsak ‘dumansız yangın’ dediğimiz ormana zarar veren böceklerle karşı karşıya kalabiliriz” dedi.

“Kesimleri yapmamızın bir diğer nedeni hızlı bir şekilde ağaçlandırma yapmak”

Yanan ormanların yenilenmesi için etüt çalışmalarına başladıklarını söyleyen Yaprak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Nerede doğal gençleştirme yapacağız nerede suni orman yapacağız bunların etütleri yapılıyor. Doğal gençleştirme sahalarındaki bütün çalışmalarımızda doğayı taklit edeceğiz. Ama bu kadar büyük bir alana tohum takviyesi de yapmak gerekir. Kesimleri yapmamızın bir diğer nedeni de hızlı bir şekilde ağaçlandırma yapmak.”

“Yanan ormanlar imara açılmayacak”

Muğla’da yanan ormanlık alanların kesinlikle imara açılmayacağını da söyleyen Yaprak, “Anayasa’nın 169. maddesiyle yanmış alanlar korunuyor zaten. Hatta bir alanın yanmış olması oranın imara açılmasına engel teşkil eder” diye konuştu.