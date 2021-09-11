Muğla'daki yangın önlemlerinin süresi 1 Ekim'e kadar uzatıldı

Muğla Valiliği, orman yangınları ile mücadele kapsamında 4 Ağustos'ta aldığı önlemlerin süresini 1 Ekim'e kadar uzattı.

Muğla Valiliği, hava sıcaklarında artış beklentisi olduğu için yangınlarla ilgili daha önce aldığı önemlerin 1 Ekim'e kadar uzatılmasını kararlaştırdı. 4 Ağustos'ta açıklanan ve uygulama süresi uzatılan önlemler şöyle:

- “6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. ve 66. maddeleri gereğince Muğla ili sınırları içerisindeki ormanlık sahalara görevliler dışındaki kişilerin girmesi ve ilimizdeki ormanların çevresinde mola verilmesi, piknik yapılması, mangal, semaver ve ateş yakılması yasaklanmıştır.

- İlimiz genelinde başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere tüm mahallerde anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması, orman alanlara yakın yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılması yasaklanmıştır.

- Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır.

- Enerji nakil hatlarından çıkabilecek orman yangınlarına karşı TEİAŞ 21. Bölge Müdürlüğü ve ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından her türlü tedbirin alınması sağlanacak, hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölümlerinde gerekli bakımlar gerçekleştirilecek, yangın riskine karşı tüm tedbirler alınarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulanacaktır.

- Belediyeler, Karayolları, Devlet Su İşleri, Orman Bölge Müdürlüğü, Askeri Birlikler vb. kurumların mülkiyetinde bulunan ve yangın söndürmede kullanılan araç, gereç ve ekipmanlar her an kullanıma hazır halde bulundurulacaktır. Bu araç, gereç ve ekipmanların derhal temin edilmesi ve nakli için gerekli koordinasyon Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve ilçelerde kurulan kriz merkezleri tarafından yerine getirilecektir.

- Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacaktır.

- İlçelerimizde kaymakamlıklarımız ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacaklardır. Gerekli hallerde kaymakamlarımızın emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili bir şekilde müdahale edilmesi sağlanacaktır.

- Vatandaşlarımız orman yangınları riski ve alınması gereken tedbirler konusunda tüm iletişim araçları kullanılarak bilgilendirilecektir.

- Yukarıda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca adli ve idari işlem yapılacaktır.”