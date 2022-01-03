Muğla'daki sahte içki operasyonlarında gözaltına alınanlardan 15 kişi tutuklandı

Muğla'da, son 1 haftada yapılan operasyonlarda 446 litre sahte içki ele geçirildi, gözaltına alınan 22 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekipleri, 24 Aralık-2 Ocak tarihleri arasında kaçak ve sahte içki satışının önlenmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Ev, iş yerleri ve eğlence mekanlarındaki operasyonlarda, sahte olduğu belirlenen çeşitli türlerde 446 litre içki, 15 şişe sahte içki, 6 şişe gümrük kaçağı alkollü içki, alkol damıtma cihazı, 5 litre etil alkol, içki yapımında kullanılan 12 kit, 2 ruhsatsız tabanca, 27 fişek, 3 bin 800 içi dolu makaron, 25 elektronik sigara likidi, 21 senet, 2 sahte çalışma ruhsatı, 585 sahte 200 liralık banknot, 513 sahte 100 liralık banknot, 213 sahte 50 liralık banknot, sahte 50 dolar, suçtan elde edildiği değerlendirilen 200 bin lira ile 39 bin 429 euro ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 15'i tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TIKLAYIN | Sigara ve içkide ÖTV artışı