Muğla'da orman yangını

Muğla’nın Kavaklıdere ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 13.00 sıralarında, Göktepe mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme ekipleri bölgeye sevk edildi. Rüzgârın etkisi ile büyüyen ve sarp arazide çıkan yangına havadan yangın söndürme helikopteri ile müdahale edildiği öğrenildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 4 Ağustos'ta yaptığı açıklamada son beş günde 158 yangının çıktığını açıklamıştı. Bakan Pakdemirli'nin açıklamasının ardından Antalya, İstanbul ve Milas başta olmak üzere pek çok yerde yeni yangınlar çıkmaya devam etti.

İçişleri Bakanlığı yaz aylarında artan orman yangınları sebebiyle bir genelge çıkarmıştı. Bakanlığın 81 ilin valiliğine gönderdiği genelde, Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonu'nun acilen toplanacağı ve ormanlık alanların civarında mangal, semaver, ateş yakılabilecek ve yakılması yasak olacak yerlerin 15 Ağustos'a kadar belirleneceği ifade edilmişti.

TIKLAYIN - İçişleri'nden 'Orman Yangınları' genelgesi: Mangal ve ateş yakılmanın yasak olacağı yerler 15 Ağustos'a kadar belirlenecek