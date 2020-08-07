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Çevre

İçişleri'nden 'Orman Yangınları' genelgesi: Mangal ve ateş yakılmanın yasak olacağı yerler 15 Ağustos'a kadar belirlenecek

07 Ağustos 2020 21:47

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Orman Yangınları" konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre, vali ve kaymakamların başkanlığında "Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonu" acilen toplanacak. Komisyon, ormanlık alanların civarında mangal, semaver, ateş yakılabilecek ve yakılması yasak olacak yerleri 15 Ağustos'a kadar belirleyecek. Başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, anız veya bitki örtüsü yakılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek.

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