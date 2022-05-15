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Yaşam

Muğla'da kaçak avlanmış 1,5 ton midye ele geçirildi

Fotoğraf: Arşiv

15 Mayıs 2022 18:56

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde hafif ticari araçta kaçak avlanmış 1,5 ton midye bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygulama noktasında şüphe üzerine hafif ticari aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada bagajdaki çuvallarda kaçak avlanmış 1,5 ton midye ele geçirildi.

Midyelerin İzmir'den Fethiye'ye götürüleceği belirlendi. Midyeler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince jandarma ekipleri nezaretinde gömülerek imha edildi.

Sürücüye, Su Ürünleri Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca idari para cezası kesildi.

Muğlaköyceğizmidye
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