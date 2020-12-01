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Yaşam

Muğla'da altın işlemeli bin yıllık Tevrat ele geçirildi

01 Aralık 2020 18:38

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, bin yıllık olduğu tahmin edilen ceylan derisi üzerine yazılmış, altın işlemeli Tevrat ele geçirildi.

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