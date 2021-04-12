Müge Anlı'nın programında 88 yaşındaki kadının ölümüne ilişkin yeni iddia

Müge Anlı’nın programında 9 çocuk sahibi 88 yaşındaki Fadime Aslan'ın şüpheli ölümü bir kez daha gündeme getirildi. Gelini Fidan Aslan, "Kayınvalidem, Fadime Aslan'ın ayağını hamur yapma makinesine koyup sıkıştırıyordu" diye konuştu.

Manisa'nın Selendi ilçesinde geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden 88 yaşındaki Fadime Aslan'ın ölümünden sonra ortaya çıkan işkence görüntüleri infiale yol açmıştı. İşkenceyi yapanın ise 88 yaşındaki yaşlı kadının onunla aynı ismi taşıyan 61 yaşındaki gelini Fadime Aslan olduğu öne sürülmüştü.

"Ayağını hamur yapma makinesine koyup sıkıştırıyordu"

Şiddet görüntülerini çekerek Müge Anlı'nın programında gösteren küçük gelin Fidan Aslan, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Ailenin, 88 yaşındaki kadına işkence yapan kişinin kendisi oldukları söylemesi üzerine bu görüntüleri çektiğini söyleyen Fidan Aslan, "Kayınvalidem, Fadime Aslan'ın ayağını hamur yapma makinesine koyup sıkıştırıyordu. Ama evde hep 'Fidan dövüyor' diyorlardı. Ben de bu yüzden telefonla video çekiyordum" ifadelerini kullandı.

MedyaRadar'da yer alan habere göre, işkenceyle suçlanan gelin Fadime Aslan ise geçtiğimiz günlerde programa katılıp iddialara yanıt vermişti. Psikolojisinin bozuk olduğunu söyleyen işkenceci gelin Fadime Aslan, kaynanasını kendi gelini Fidan Arslan'ın öldürdüğünü iddia etti. Fidan Arslan ise iddiaları reddetti.

"Taziye evinde göbek attı"

Fidan Arlan'ın ise geçtiğimiz günlerde yayınlanan programda taziye evindeki göbek attığı anlar yer aldı. Yaşlı kadın öldükten sonra Fidan Aslan, taziye evinde onun kıyafetlerini giyip göbek atmış. Görüntüleri izleyen Müge Anlı isyan edip "Sen kahraman değilsin. Sen de işkence edenlerden farklı değilsin" demişti.

Fidan Arslan'la ilgili bir diğer gelişme ise eltisi Pınar'ın cinsel organının fotoğrafını çekip tehdit ettiği iddiası oldu. Fidan'ın bu mahrem fotoğrafı diğer eltilerine gösterdiği de programa konu oldu. Fidan Arslan'ın eşi ise karısının kendisini diğer eltileri ile ilişkide bulunmakla suçladığını söyledi. Bu açıklama ile birlikte canlı yayın karıştı. Fidan Arslan, yerinden fırlayıp eşine saldırdı.