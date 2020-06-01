Müge Anlı ekranlara döndü; kavuşanlar için brandalı önlem!

Atv'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugün itibarıyla ekrana döndü. Müge Anlı programda kavuşturduklarının, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde birbirlerine sarılabilmesi için ilginç bir çözüm buldu.

Bir süredir pandemi nedeniyle ekrana gelmeyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı, ekrana dönüşünde izleyicilerini ve program partnerlerini ne kadar özlediğini belirtti.

Müge Anlı programda ayrıca programında kavuşanların Koronavirüs önlemleri çerçevesinde birbirine 'mesafeli' olarak sarılabilmesi için de bir çözüm buldu.

Stüdyoda sarılabilmek için naylon bir koruyucunun devreye girdiği programda ilk denemeyi Müge Anlı ekip arkadaşıyla yaptı.