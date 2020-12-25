Müge Anlı'da itiraf: Babamın sevgilisi dünürüyle ilişki yaşıyordu

Müge Anlı’nın programında, günlerdir haber alınamayan ve yaşadığına dair herhangi bir bilgi olmayan 70 yaşındaki Hamdi Kılıç’ın kaybolmasında sevgilisinin de ilgisi olduğu iddiası ortaya atıldı.

Ekrana yansıyan olay sonrası polis ve jandarma harekete geçti. İzmir’in Urla ilçesinde 24 Kasım günü kaybolan ve hiçbir izine rastlanmayan 70 yaşındaki Hamdi Kılıç'ın aranması devam ediyordu.

Şüphelerin odağındaki Kılıç'ın sevgilisi ve sevgilisinin dünürüne ait evin çevresinde kadavra köpeği ile arama çalışması gerçekleştiriliyor.

"Sevgilisi dünürüyle ilişki yaşıyor"

Milliyet'te yer alan habere göre, günler önce kaybolan ve kendisinden haber alınamayan yaşlı adamı aramak için çocukları Müge Anlı’ya başvurmuştu. Kılıç'ın programa katılan çocukları sosyal medya üzerinden tanıştığı kendisinden 23 yaş küçük sevgilisi ve sevgilisinin, Hamdi Kılıç’a bir şey yapmış olduğundan şüphe ettiklerini anlattılar. Hamdi Kılıç'ın kızı Seher Tetik; “Babamın sevgilisi, dünürü ile ilişki yaşıyordu. Birlikte evlilik vaadiyle insanları dolandırıyorlardı. Babamı da parası için öldürdüklerini düşünüyoruz” iddiasında bulunmuştu. Ayrıca Seher Tetik’in anlattığına göre; Hamdi Kılıç, en son sevgilisinin evinin önünde görülmüştü.

Müge Anlı’da konuşulan bu iddialar üzerine harekete geçen İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bahsi geçen yerde kadavra köpeği ve drone ile arama çalışması başlattı.