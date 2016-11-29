Müftülük 'eğitim' setinde "Dekolteli kadın suç ortağıdır" diyen akademisyenin kitabına da yer verdi!

Konya Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu'nun, "Kadın dekolteli sokağa çıktığında erkek sarkıntılık ettiyse suç ortaktır" şeklindeki sözleri sebebiyle tepki çeken Prof.Dr. Orhan Çeker’in kitabından "Mahremiyet eğitimi’’ verdiği ortaya çıktı.

Birgün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre, Müftülük, Aile ve Dini Rehberlik Bürosu’nun başlattığı "Mahremiyet Eğitimi Projesi" kapsamında, eğitim seminerlerine katkıda bulunması amacıyla altı kitaptan oluşan “Mahremiyet Eğitim Seti” yayımladı. Altı kitap arasında "Kadın dekolteli sokağa çıktığında erkek sarkıntılık ettiyse suç ortaktır” diyen Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bölümleri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Orhan Çeker'in kitabı da bulunuyor.

Müftü Yardımcısı Saliha Bilgiç, müftülüğün internet sayfasından proje hakkında bilgi verirken "Mahremiyetin, çokça ihlal edildiğine şahidiz. Gerek aile büromuza gelen soru ve sorunlar gerekse güncelde toplumumuzda gözlemlediklerimiz, mahremiyet ihlalinin hızla artışını doğruluyor. Tabii bunun pek çok sebebi var. Dinimizin bu konuda işaret ettiği bireysel ve toplumsal eğitimi çok önemsiyoruz" dedi.

"Aşkın Mahremiyetine Dair" konulu ve 6 kitapçıktan oluşan eğitim setinin ikincisi olan kitapçık "Tesettür" başlığı altında Prof. Dr. Orhan Çeker tarafından kaleme alındı. Tesettürün sınırları konusunun yer aldığı kitapçıkta kadının konuşması, makyajı, kaş alması gibi konuların yanında “Kadının mahremleri kimlerdir?” gibi sorulara yanıtlar verildi.

"Tecavüzde sorunun odağında kadın var"

Tecavüz konusunda, "Sorunun odağında kim var? Kadın var. Kardeşim sen dekolte giyinirsen bu tür çirkinliklerle karşılaşman sürpriz olmayacaktır. Tahrik ettikten sonra sonucundan şikâyet etmen makul değildir" açıklaması daha önce gazetelere yansıyan ve tartışmalar üzerine sözlerini, "Olayın odağında kadın var demedim. Eğer kadın tahrik edici davrandıysa dekolte şekilde sokağa çıktıysa erkek sarkıntılık ettiyse suç ortaktır diyorum" diyerek düzelten Prof. Dr. Çeker’in mahremiyet konusunda bilinen görüşleri şöyle:

"İnsan elinde olmadan örtünür"

"İnsanın yaradılışında örtünme duygusu var. İnsan, insan olarak örtünmek ister. Dünyanın bir ucundan öbür ucuna kadar gidin, her insanın vicdanına sorsanız hiçbirisi, çırılçıplak gezmek, tozmak istemez. İşte bundan anlıyoruz ki örtünmek, insanın fıtratında var, fıtratta olduğu için de bütün insanlar tarafından tamamen çıplak olmak hoş görülmemiştir.

"Kadının, diğer kadınlar yanında, erkeğin, diğer erkekler yanında, erkeğin ayrıca kadınlara karşı göbekten diz kapağı arasını mecburen örtmeleri gerekir, bundan daha fazla açılmaları caiz değildir. Kadının erkeklere karşı avret yerine gelince. Kadına karşı erkekleri iki sınıfa ayırıyoruz. Birincisi, erkeğe mahrem olan kadınlar ya da o kadına mahrem olan, evlenmesi ebediyen haram olan erkekler. İkincisi, haram olmayan, namahrem olan yani aralarında normal olarak evlenme yasağı bulunmayan erkekler.

"Kadının, yakın akraba erkeklere karşı avret yeri, göğüsten diz kapağına kadar olan yerleridir. Yani kadının oğluna, babasına, erkek kardeşlerine, yeğenlerine karşı, avret yeri, demek ki göğüsten diz kapağına kadarki yerleridir. Kadın bunların yanında başını, kollarını ya da diz kapağından aşağısını açık bulundurduğu takdirde, günah işlemiş olmaz. Ama bütün bu söylediklerim herhangi bir fitne olmadığı zaman için böyledir. Kadın böyle giyindiği takdirde yakın erkeklerden dahi bir fitneyle karşı karşıya kalacaksa, o zaman onların yanında böyle açılması, hatta aynı evde baş başa bulunması dahi caiz olmaz.

"Dinimizde kıyafet için belli bir şekil emredilmemiştir. İlla şu şekildeki elbiseyi giyeceksin diye bir hüküm yoktur. Kıyafet avret yerini örtecek. Vücut çizgilerini belli edecek derecede dar olmayacak. Şeffaf olmayacak. İslam’dan başka bir dinin simgesi olmayacak.

"Kadın yabancı erkeklerin dikkatini celbedecek şekilde koku sürünmemelidir. Kadın makyaj yapabilir, ama makyajını kendisine, kocasına saklayacaktır.

"Allah Nur suresi 31’inci ayetin sonunda der ki: ‘Kadınlar ayaklarını yere sert sert vurmasınlar ki ayak bileklerindeki bileziklerin, halhalın sesi duyulmasın.’ Demek ki kadın bileziklerinin sesini dahi başkalarına duyurmayacaktır. Bundan hareketle, kadının topuğuna ses çıkarıcı bir şeyler çaktırması, yolda yürürken de, ta uzaktaki erkeklerin bile dikkatini çekecek sesler çıkarması, bu ayete aykırı düşmektedir. Ses çıkarmayan, başkasını rahatsız etmeyen ayakkabılar tercih edilmelidir.

"Saç boyama meselesi de zamanımız kadınlarının bir belasıdır. Kadınlar saç boyama konusunda adeta birbirleriyle yarışıyorlar. Başkalarına gösteriş olsun diye saç boyama caiz değildir. Çünkü o insanı kibre ve şımarıklığa götürür. Şımarık ve kibirli olan kişi de Allah’ın hududunu tanımaz olur.

"Erkeklerle konuşurken kırıtmadan, en kısa şekliyle, fazla da laf etmeden, soracağı şeyi en kısa şekliyle sorarak kadının erkeklerle düz konuşmasının bir sakıncası yoktur.

"Kaş alma ya da ‘estetik müdahale’ yerine göre caizdir, yerine göre değildir. Kadının normal yaradılışta bir yapısı varsa biraz daha estetikleşmek için müdahale caiz değildir. Bunu yaptığımız takdirde lanete uğrayacağımızı bilelim.”