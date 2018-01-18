Müftüden öğrencilere sabah namazı daveti: Matematik ve fizik bir yerde biter, iman ebediyete taşır

Diyanet İşleri’nin başlattığı “Gençlerle Medeniyet Dünyamıza” projesi kapsamında Sinop Fen Lisesi’ni ziyaret eden Sinop İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, öğrencileri sabah namazına davet etti. Ziyaret, Sinop İl Müftülüğünün resmi internet sitesinden “İl Müftüsü Çelik Fen Lisesi Öğrencileri İle Buluştu” ifadesiyle duyuruldu. Fen Lisesi öğrencilerine konuşan Çelik, “Fizik ve matematik bir yerde biter, iman ve ahlak bizi ebediyete taşır” dedi.

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Diyanet’in işbirliği çerçevesinde eğitimde dini etkinlik bütçesi 5 kat artarken, Sinop’ta Diyanet tarafından bir proje hayata geçirildi. Sinop’un önde gelen liselerinden Sinop Fen Lisesi’ni ziyaret eden İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, “Vatanımız milletimiz ve devletimizin bekası için her türlü zorluğa göğüs germeyi birlik ve kardeşliği ancak din kardeşliği zemininde yakalarız” diye konuştu. Çelik, Fen Lisesi öğrencilerine hitaben, “Fizik ve matematik bir yerde biter iman ve ahlak bizi ebediyete taşır” sözlerini sarf etti.

Sabah namazına davet

Sinop İl Müftüsü’nün yanı sıra İl Müftü Yardımcısı Abdullah Söylemez’in ve okul müdürü ile bazı öğretmenlerin de katıldığı programda, “manevi hayatın sosyal hayattan dışlandığı bir dönemde” olunduğunu ileri süren Müftü Çelik, “İnsanoğlu beden ve ruhtan meydana gelmektedir. Bedenin ihtiyaçları nasıl ki gıda yeme ve içme ise ruhun ihtiyaçları da Allah’a iman ve Rabbimize karşı sorumluluk duygusudur. Allah’a kul olanlar yeryüzünün en özgür ve hür insanlarıdır. Ancak, Allah’a kul olmayanlar nefislerinin esiri, arzularının tutsağıdır” dedi.