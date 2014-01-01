Müftüden evli erkeklere: Hanımınızla şakalaşın, bilgisayarda zina yapmayın

Van Müftülüğü, 3 Ocak’ta tüm camilerden okunacak ilk hutbede, “Kocalar hanımlarıyla şakalaşmalı, eşlerine değer vermeli, yaptıkları hizmetlerinden dolayı kendilerine teşekkür etmeli ve onlara gönüllerini hoş edecek sözler söylemeliler” tavsiyesine yer verdi.

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre, hutbede ayrıca evli erkeklere internet yoluyla başka kadınlarla tanışıp evlerini terk etmeme uyarısı yapılarak, “Allah’a söz vererek evlenip de, basit sebeplerle yuvasını yıkan, arkada gözleri yaşlı masum yavrular bırakan erkek ve kadınlar, elbette ki Rabbin huzurunda çok ağır sorguya çekileceklerdir” denildi.

Van Müftülüğü, 2014 yılının ilk hutbe için ilginç bir konu seçti. “İslam’a Göre Kocada Bulunması Gereken Vasıflar” başlığı ile okunacak hutbede, kocalara seslenilecek.

Van Müftülüğü’nün hazırladığı ve 3 Ocak’ta Van’daki tüm camilerden okunacak hutbe özetle şöyle: “İlk insan Hz. Adem’den beri en huzurlu ve güvenli yuva aile yuvasıdır. Hanımına sebepsiz yere asla eziyet etmemeli, bunun da ötesine geçerek Hz. Peygamber’in (s.a.v) eşlerinin cefasına katlandığı gibi, hanımı kendisine dikbaşlılık edip kızdığında, ona yumuşak davranmasını bilmelidir.”

‘Hanımınızla şakalaşın’

“Kocalar hanımlarıyla şakalaşmalı, eşlerine değer vermeli, yaptıkları hizmetlerinden dolayı kendilerine teşekkür etmeli ve onlara gönüllerini hoş edecek sözler söylemeliler. Ailenin erkeği, hanımını ve çocuklarını, en bereketli ve en lüzumlu gıda olan sevgi, şefkat ve merhamet gıdasıyla doyurmalı.”

‘Bilgisayarlı uyarı’

“Günümüzde evli erkeklerden bir kısmının, hanımından habersiz bir şekilde, dışarıda veya bilgisayar başında, başka kadınlarla alaka kurup evini terk ederek hanımını ve çocuklarını evlerinde sahipsiz, çaresiz ve perişan bir halde bıraktıkları hepimizin malumudur. Allah’a söz vererek evlenip de, basit sebeplerle yuvasını yıkan, arkada gözleri yaşlı masum yavrular bırakan erkek ve kadınlar, elbette ki Rabbin huzurunda çok ağır sorguya çekileceklerdir.”

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