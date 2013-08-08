'Müfteler de resmi nikah kıyabilsin'

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, müftülere de nikah kıyma yetkisinin verilmesini isteyerek, uygulama sayesinde din görevlilerine nikah kıyma baskısının azalacağını ve kızların küçük yaşta ya da zorla evlendirilmesinin önüne geçilebileceğini iddia etti.

Bayraktutar, bütün semavi dinlerde nikahın olduğunu ifade ederek, "resmi nikah" ve "dini nikah" diye bir ayrımın olmadığını, bu ayrımın Cumhuriyet dönemiyle birlikte ortaya çıktığını söyledi.

Dini nikahın olmadığını ama nikahın hukuki yönünün yanında dini yönünün de bulunduğuna dikkati çeken Bayraktutar, bundan dolayı dini hassasiyetleri yüksek vatandaşların belediyede kılınan nikahın ardından din görevlisine de "dini nikah" talebiyle başvurduğunu kaydetti.

'Küçük yaşta ve zorla evlendirme engellenir'

Nikah konusundaki bu ikilik durumu ortadan kaldırmanın yolunun müftülere de nikah kıyma yetkisinin verilmesinden geçtiğini savunan Bayraktutar, şöyle konuştu:

"Toplu sözleşme görüşmelerinde taleplerimizden birisi de müftülere nikah kıyma yetkisinin verilmesi oldu. Bu talebimiz aslında yeni değil, 2004'ten beri biz bunu istiyoruz. Taşrada küçük yaşta ya da zorla evlendirmeler olunca belediyede nikah kıldırılmıyor ve 'imam nikahı' denilen duruma başvuruluyor. Din görevlisi arkadaşlarımız istemeden de olsa özellikle köylerde toplumsal baskı nedeniyle bu talebi karşılamak zorunda kalıyor. Biz kızlarımızın evliliklerinin Medeni Kanuna uygun olmasını istiyoruz. Evlilikleri döneminde veya ayrıldıklarında yasal haklarının güvence altında olması gerektiğini savunuyoruz. Nikah bir tanedir. 'resmi' ya da 'dini' diye ayırmak yanlıştır. Belediye başkanlarına devlet adına verilen nikah kıyma yetkisi yetki müftülere de verilsin."

'Devlet adına nikah kıyana da ağır cezalar verilsin'

Belediyede kılınan nikahın içeriği ve yöntemi konusunda bir değişikliğe gerek görmediklerini ve nikah kıyma yetkisini tüm din adamları için talep etmediklerini vurgulayan Bayraktutar, belediye başkanlarının nikah kıyma yetkisini görevlilere devrettiği gibi müftülerin de bu yetkiyi birkaç kişiye devredebileceğini söyledi.

"Talebimiz uygulanırsa küçük yaşta ya da zorla evlendirilen kızlarımızın resmi olamayan bir nikahla dünya evine girmesinin önüne geçilir" diyen Bayraktutar, nikah konusundaki ikiliği ortadan kaldıracağını savunduğu uygulamanın ardından devletin adına nikah kıyanlara ağır cezalar verilmesi gerektiğini de kaydetti.