Müfredatta yapılacak değişim eğitim derneklerini de harakete geçirdi. Eğitim ve Değişim Derneği dün üye ve gönüllüleriyle “Müfredat Değerlendirme Çalıştayı” düzenledi. Çalıştayda konuşan uzmanlar “Müfredat değişikliği yetmez, öğretmenler de geliştirilmeli” dedi.

Karar'dan Işıl Çalışkan'ın haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilk ve ortaokullara yönelik kamuoyu görüşüne sunduğu müfredat değişikliğine ilişkin eğitim dernekleri çalışmalara başladı. İlkokul düzeyinde 9, ortaokul düzeyinde 12 ve lise düzeyinde 25 dersin içeriğinde değişiklik öngörüldüğü yeni müfredat, Eğitim ve Değişim Derneği üye ve gönüllülerinden oluşan 12 akademisyen, 40 öğretmenin toplandığı “Müfredat Değiştirme Çalıştayı” tarafından incelendi.

Müfredatın değişikliğindeki gerekçeleri haklı bulduğunu belirten E- DER Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kocadayı, bu gerekçeleri şöyle sıraladı:

“Bir müfredatta bir kazanım yoğunluğu vardı. Ders sayısı ve konuların yoğunluğu açısından bir sadeleştirme söz konusu olacak. Öğretmenlerden sürekli olarak konuların yetişmediğine dair sitemler alıyorduk. O nedenle mevcut müfredattaki değişikliğindeki sadeleştirmeyi haklı buluyorum. İkinci olarak hızla ilerleyen teknolojide günümüzün ihiyaçlarına cevap vermediği görüldü. Müfredat en son 2007'de böyle bir değişiliğe gittiğinden bu değişimi de haklı buluyorum.”

Verilen süre yetersiz

Kocadayı, 13 Ocak'ta yayınlanan müfredat taslağının incelenmesiyle birlikte öneri ve eleştirilerin Bakanlığa ulaştırılması için 6 Şubat'a kadar verilen zamanın yetersiz olduğunu belirterek, “Ara tatilin de bu süreye denk gelmesi 15 günü kaybettiriyor. Öğretmen arkadaşlar bu süreçte tatil yapmak isteyecektir. O nedenle verilen süre yetersiz” diye konuştu. Yöneltilen eleştirileri öne süren Kocadayı, “Sadeleştirme öngörüsüyle yola çıkan müfredat değişikliğinde yeterli sadeleştirme yapılmadığı düşünülüyor. Bir de Atatürkçülük konularının azaltıldığına ilişkin eleştiriler var. Müfredat gibi geniş kapsamlı bir konuda herkesi tatmin etmek kolay olmayacaktır” dedi.

"Müfredat kadar öğretmen de etkili"

Müfredat değişikliğinin daha uzun soluklu olması gerektiğini vurgulayan İst. Medipol Üniversitesi Yar. Doç. Hanifi Parlar ise “Yeni bir müfredat ihtiyaç ancak, mevcut müfredat değişikliği üzerinden üç yıl gibi bir süre geçti. Bu kadar kısa süreli bir değişimi olumlu bulmasam da temelde yapılan değişikliği yerinde ve gerkli buluyorum. Müfredat kazının birinci parçası ise, ikinci parçası öğretmen geliştirme, üçüncü parçası ise organizasyon geliştirme. Biz buna eğitim örgütü geliştirme diyoruz. Siz müfredatı çok güzel geliştirebilirsiniz ancak öncesinde öğretmen geliştirilmeli. Bu müfredatın mantığına göre hem alanında, hem insan ilişkilerinde uzman olmalı. Öğretmen bildiği ya da yetiştiği şekliyle devam ederse müfredatın bir etkisi olmaz. Dolayısıyla müfredat kadar öğretmenlerin de etkisi var” diye konuştu.

"Yeterli demek iyimser olur"

İrfan Okulları Din Kültürü Öğretmeni Mehmet Elmaz da “Müfredattaki değişiklikle ilgili elbette bu en doğrusudur diyemeyiz. Ama iyi bir çalışmanın başladığını düşünüyoruz. Hem milli, hem irfani yapımıza uygun çağın da gerektiği şekilde müfredatlarımız oluşur diye ümit ediyoruz. Genel anlamda olumlu olduğunu düşünmekle beraber yeterli demek çok iyimser olur” diye konuştu.