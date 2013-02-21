Müezzinoğlu: Üniversitelerden ayrılan hocalar sisteme geri dönmeli

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Tam Gün Yasası’yla üniversite hastanelerinden ayrılan doktorların geri dönmelerini istediğini söyledi. Müezzinoğlu, bu konu hakkında çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, “Henüz bir formül geliştirmiş değiliz ama benim kişisel düşüncem üniversiteden ayrılan değerli hocalarımızın sisteme yeniden dönmeleridir, tedaviye katılmalarıdır. Hekimler, uzman hekimler, hocalarımız kolay yetişmiyorlar. Onlardan azami ölçüde yararlanmalıyız” diye konuştu.

Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Fikret Bila’nın görüştüğü Müezzinoğlu, “Bütün hekimlerimizden, uzman hekimlerimizden ve tıp hocalarımızdan azami ölçüde yararlanmak gerektiğini düşünüyorum” dedi. Müezzinoğlu şunları söyledi:

“Şu aşamada henüz formülümüz şudur, diyebilecek durumda değilim. Konu üzerinde arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Bu çalışmalar sırasında üniversiteden ayrılan hocalarımızı da dinlemek, görüş ve önerilerini almak, birlikte bir çözüm geliştirmek istiyoruz. Biz hâlâ hekim açığı olan bir ülkeyiz. Bu nedenle bütün hekimlerimizden, uzman hekimlerimizden ve tıp hocalarımızdan azami ölçüde yararlanmak gerektiğini düşünüyorum. Bu amaçla hareket ediyorum. Bir yandan vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinin en iyi düzeyde görülmesi bir yandan hekim ve hocalarımızın etik değerler çerçevesinde hizmet sunmaları temel hedefimiz.”

‘Geri kazanmak istiyorum’

“Vatandaşımız da hocalarımızın tedavisinden yararlanmalıdır. Bu itibarla ben istifa eden hocalarımızı geri kazanmak gerektiğini düşünüyorum. Bu yönde çalışıyorum” diye konuşan Müezzinoğlu, “Henüz bir formül geliştirmiş değiliz ama benim kişisel düşüncem üniversiteden ayrılan değerli hocalarımızın sisteme yeniden dönmeleridir, tedaviye katılmalarıdır. Hekimler, uzman hekimler, hocalarımız kolay yetişmiyorlar. Onlardan azami ölçüde yararlanmalıyız. Hocalarımız ayrıldıkları üniversitelerde yetiştiler, orada hoca oldular. Bu manada üniversitelerimizin de hakkı vardır. Üniversitelerimiz hocalarımıza, hocalarımız üniversitelerine katkı vermiştir” dedi.

‘Hekimlerimiz töhmet altında bırakılamaz’

Her meslek grubunda olduğu gibi doktorlar arasında da etik değerlere uymayanların çıkabileceğini belirten Müezzinoğlu “Her meslekte olduğu gibi hekimler arasında da etik değerlere uygun davranmayan 2-3 kişi çıkabilir. 2-3 hekim etik dışı davrandı diye tüm hekimlerimizi, hocalarımızı töhmet altında bırakmak doğru değildir. Bu yaklaşım nedeniyle de kırılıp, alınıp ayrılan hocalarımız var. Elbette meslek etiğine uymayan çalışmalar yapanlar varsa onlar tespit edilir ve hukuki gereği yapılır ama birkaç kişi böyle yaptı diye çok değerli hocalarımız, en ücra köşelerde 24 saat canla başla çalışan hekimlerimiz töhmet altında bırakılamaz” dedi.

Bakan Müezzinoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çalışmamızın hedeflerinden biri hekimlerimizi ve hocalarımızı bu töhmetten kurtarmaktır. Bu nedenle etik değerler konusunda kuşku uyandırmayacak bir çalışma yöntemi geliştirmek istiyoruz. Bir diğer temel hedefimiz, kuşkusuz vatandaşlarımızın şikâyetlerini ortadan kaldırmak, en iyi, en kaliteli hizmeti en hızlı şekilde kendilerine sunacak bir sistem kurmak. Üçüncüsü de, vatandaşlarımızın istismar edilmesini önlemek. Bütün bu hedeflerimizi sağlayacak sistemi nasıl geliştirebiliriz? Cevabını aradığımız soru budur. Bu anlayışla, hekimlerimizin ve hocalarımızın da görüş ve önerileri ışığında bir sistem kurmak için çalışıyoruz.”