Müezzin eşine 'ayı gibisin' dedi, caminin etrafında koşturdu!

Kastamonu’da görev yapan müezzin Mehmet Fatih G. (25), iddiaya göre 3 yıllık eşi Fatmanur G.’ye (23), “Ayı gibisin. Duba gibisin. Senden tiksiniyorum” diyerek psikolojik şiddet uyguladı. Sabah namazına kalkınca Fatmanur G.’yi de uyandırıp zorla caminin etrafında koşturdu. Müezzinin ailesi de, “Zayıflayacaksın. Yoksa senin için kötü olur” diyerek kadını tehdit etti.



Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikır'ın haberine göre baskıya dayanamayan Fatmanur G. İstanbul ’daki ailesinin yanına döndü. İstanbul Aile Mahkemesi’nde boşanma davası açan Fatmanur G.’nin avukatı dilekçesinde, “Kocası, Fatmanur G.’yi beğenerek almış ve 2 yıl görüşmüşlerdir. Evlendikten sonra kiloları nedeniyle müvekkilime psikolojik şiddet uygulanmıştır. Davalıdan 150 binlira tazminatın yanı sıra aylık 500 lira yoksulluk nafakası istiyoruz” dedi.