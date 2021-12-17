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Yaşam

Müdür yardımcısı, disipline gönderdiği öğrencisi tarafından bıçaklandı

Öğretmen hastaneye kaldırılırken, öğrenci gözaltına alındı

17 Aralık 2021 13:00

Tokat'ta, lise müdür yardımcısı Faruk Peker (37), okulda yaptığı aramada, üzerinde bıçak bulması üzerine disipline gönderdiği öğrencisi V.A.B. (14) tarafından bacağından bıçaklandı.

Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde müdür yardımcısı olan 14 yıllık öğretmen Faruk Peker, 2 gün önce yapılan genel aramada, 10'uncu sınıf öğrencisi V.A.B.'nin üzerinde bıçak buldu. Bıçak okul idaresine teslim edilirken, öğrenci hakkında disiplin işlemleri başlatıldı. Bu sabah, okul koridorunda öğrenci V.A.B.'yi üzgün halde gören Peker, moralinin neden bozuk olduğunu sorarak bir süre konuştu. V.A.B., başka bir dersten sınavı olduğunu ifade etti. 

Peker, arkasını dönüp gideceği sırada, V.A.B. tarafından sağ bacağından bıçaklandı. İhbar üzerine, okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Faruk Peker, tedavisi için Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. V.A.B., polis ekiplerince gözaltına alındı. (DHA) 

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