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Kültür-Sanat

Mudanya'da çekilen 'İlk Öpücük' filminin özel gösterimi Bursa'da yapıldı

Recai GÜLER-Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - MURAT Yıldırım ile Özge Gürel'in başrolünü paylaştığı 'İlk Öpücük' filminin Bursa galası, yapıldı

19 Ekim 2017 23:55

Recai GÜLER-Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - MURAT Yıldırım ile Özge Gürel\'in başrolünü paylaştığı \'İlk Öpücük\' filminin Bursa galası, yapıldı.
Yönetmenliğini Murat Onbul\'un üstlendiği romantik komedi türündeki filmin çekimleri, Bursa\'nın Mudanya İlçesi\'ne bağlı Gölyazı ve Tirilye beldelerinde yapıldı. Oyuncu kadrosunda Murat Yıldırım, Hayrettin Karaoğuz, Cezmi Baskın, Hayrettin Karaoğuz ve Beyti Engin\'in yer aldığı filmin özel gösterimi PodyumPark Cinemaximum Salonu\'nda yapıldı. Gösterime, başrol oyuncularından Murat Yıldırım ve Hayrettin Karaoğuz ile Yıldırım\'ın eşi İmane Elbani katıldı. Sinameseverler, iki oyuncuya sevgi gösterisinde bulundu. Murat Yıldırım, Hayrettin Karaoğuz, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çekıldı.
Hayranları karşısında eşi İmane Elbani ile el ele tutuşan Murat Yıldırım, filmle ilgili, \"Ben filmde çok eğlendim, güzel bir film yaptık. Bursa\'da olmak benim için de çok güzel bir duygu. Bursa seyircisi muhteşem\" dedi. 
Yıldırım, eşi İmane Elbani sürekli beraber görüntü vermeleriyle ilgili olarak, \"Hayat arkadaşı denilen şey bu zaten, evlenip de ayrı ayrı kalmak hayat arkadaşlığını gösteren bir şey değil, bu şekilde olması çok güzel bir şey, ben öyle arzu ediyorum\" diye konuştu.
Murat Yıldırım, filmdeki unutamadığı sahnenin ise Mudanya sokaklarında dalgıç kıyafetleriyle koşması olduğunu söyledi.

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