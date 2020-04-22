Mucizevi besin dereotu faydalarıyla şaşırtıyor

Dereotu, kereviz ailesinin bir parçası olan kolay bulunabilen ve yaygın olarak kullanılan bir bitkidir. Tansiyondan, kemik gelişimine kadar pek çok faydası var.



Eski Mısırlılar parfüm ve kozmetik yapımında kullanırken, eski Yunanlılar ise savaşlarda yaralanan askerlerin yaralarını iyileştirmek için kullanırmış.



Bir kültür bitkisi olan dereotu kendiliğinden yetişir ve genellikle kurutularak tüketilir. Dereotu iyi bir kalsiyum, manganez ve demir kaynağıdır.



Sözcü'nün haberine göre; antioksidan gıda olarak, flavonoidleri, kendisine inanılmaz sağlık yararları sağlayan bir anti-enflamatuar ve antiviral özellikleri bulunur. Şimdi, dereotunun içinde hangi vitaminler var? Dereotunun faydaları nelerdir? Gelin hep birlikte öğrenelim.

Dereotunun faydaları

Çocuklarda karın ağrısına iyi gelir.

Dereotu tohumları yüksek tansiyon hastalarında kan basıncını düşürür.

Yapraklarının ucundaki uçucu yağlar bağırsaklardaki peristatik maddeleri hareketlendirerek kabızlık sorunu giderir.

Dereotu içerisindeki zengin kalsiyum sayesinde kemik gelişimine katkı sağlar.

Kadınlarda adet döngüsünü düzenler.

İçerisinde bulunan antiseptik yağlar mikroplarla savaşarak enfeksiyonu önler ve ishali tedavi etmeye yardımcı olur.

Ağız kokusunu önler.

Dereotunda bulunan flavonoidler ve B vitamini uyku sorunlarını giderir.

Dereotu vücutta bulunan serbest radikallere karşı savaşır.

İdrar söktürücüdür.

Emziren annelerde süt kalitesini ve süt oranını artırır.

100 gram dereotunda şunlar var

Su: 7.7 g

Enerji: 305 kcal

Protein: 15.98 g

Toplam lipit (yağ): 14.54 g

Karbonhidrat: 55.17 g

Lif: 21.1 g

Kalsiyum: 1516 mg

Demir: 16.33 mg

Magnezyum: 256 mg

Fosfor: 277 mg

Potasyum: 1186 mg

Sodyum: 20 mg

Çinko: 5.2 mg

C vitamini: 21 mg

Tiamin: 0.42 mg

Riboflavin: 0.28 mg

Niasin: 2.81 mg

B-6 Vitamini: 0.25 mg

Folat, DFE: 10 µg

B-12 Vitamini : 0 µg

A Vitamini, RAE: 3 µg

A Vitamini, İÜ: 53 İÜ

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini [IU] 0

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.73 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 9.41 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 1.01 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg