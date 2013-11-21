'Mucize' madde grafen, prezervatiflerde deneniyor

Bilim dünyasında büyük bir heyecan yaratan ve Manchester Üniversitesi'nde icat edilen grafen maddesi, birçok yeniliğe kapı araladı. İngiltere basınınca da sıkı takip edilen çalışmalar, bugün Indepedent gazetesinin başyazılarından birisinin konusu oldu.

BBC Türkçe'nin haberine göre, İngiltere basını, 'grafen' adlı yeni maddenin çok daha sağlam ve duyarlı prezervatiflerin üretilmesini sağlayabileceğini bildiriyor. Times gazetesi, Manchester Üniversitesi'ndeki araştırmacıların bu amaçla yaklaşık 100 bin dolarlık bir bağış aldıklarını yazıyor. Bağışı yapan Bill ve Melinda Gates Vakfı, daha fazla doğallık hissi sağlayan bir prezervatifin güvenli seks yapmayı artıracağını ve bu sayede Aids'e karşı mücadeleye katkıda bulunacağını düşünüyor.

Indepedent gazetesi de ''O kadar mükemmel bir madde ki inanması zor'' dediği grafenin süper-esnek, süper-sağlam, süper-hafif ve aynı zamanda süper-ince özellikleriyle modern zamanların en heyecan verici bilimsel gelişmelerinden biri olduğunu belirtiyor. Gazete ayrıca, karbondan imal edilen ve tek bir atom inceliğinde olan grafeni gündelik hayatta kullanıma sokmak için laboratuvarlarda kıran kırana bir araştırma yarışının süregittiğini bildiriyor. Yazıya göre, hem inanılmaz hafif hem de bir o kadar sağlam olması, otomobil ve uçak imalatında çığır açabileceği gibi, elektronikten tutun su sterilizasyonuna değin daha birçok sektörde 'grafen devrimi' kapıda olabilir.

Bu özellikleri nedeniyle grafen prezervatif üreticileri için de büyük umutlar vaadediyor. Araştırmacılar, grafenden prezervatiflerin daha sağlam olduğu için daha güvenli, daha ince olduğu için de daha zevkli bir seks deneyimine olanak sağlayacağını tahmin ediyor. Independent, saç telinden bir milyon kat daha ince olup, elmastan daha dayanıklı özelliklere sahip bir prezervatifin üretim araştırması için, Aids'e karşı verdikleri mücadele ile bilinen Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın İngiltere'de Manchester Üniversitesi ile iletişime geçtiğini ve bağışta bulunmaya karar verdiklerini bildiriyor. Araştırma ekibinin başındaki bilim insanı Dr. Aravind Vijayaraghavan, yeni prezervatiflerin sadece grafen içermeyeceğini; bu maddeyi halihazırda prezervatiflerde kullanılan lateks ile birleştirmeyi hedeflediklerini söylüyor. Bill ve Melinda Gates Vakfı, daha fazla 'doğallık' hissi sağlayan bir prezervatifin güvenli seks yapmayı artıracağını ve bu sayede Aids'e karşı mücadeleye katkıda bulunacağını ümit ediyor.

2010 yılında Nobel Fizik ödülü, kuantum fiziği ve elektronik sektöründe önemli gelişmeler sağlayabilecek grafen maddesini geliştiren bilim insanları Andre Geim ve Konstantin Novoselov'a verilmişti.