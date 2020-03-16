'Mucize Doktor' ve 'Hekimoğlu', Koronavirüs'ten korunmanın yollarını anlattı

Mucize Doktor dizisinin başrol oyuncusu Taner Ölmez ve Hekimoğlu'nun başrol oyuncusu Timuçin Esen Koronavirüs'e karşı bilgilendirme videosu için kamera karşısına geçti. Rol aldıkları dizilerde doktor karakterlerini canlandıran iki oyuncu Koronavirüs’ten korunmanın yollarını anlattı.

Yeni tip Koronavirüs'ün (Kovid-19) Türkiye'de de her geçen gün atmasıyla tedbirler konusunda bilgilendirme yazıları ve videolarına her gün yenisi ekleniyor. Oyuncu Taner Ölmez ve Timuçin Esen de Sağlık Bakanlığı'nın projesi kapsamında kamera karşısına geçerek Koronavirüs'e karşı '14 kural'ı anlattı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ölmez ve Esen'in Koronavirüs hakkındaki videosunu Twitter hesabında paylaşarak şunları yazdı:

"Timuçin Esen de bizim söylediklerimizi söylüyor: Yurt dışından dönüşlerde 14 gün kuralı retweet'leyin, Koronavirüs'ün yayılmasını önleyin.

Taner Ölmez de bizim söylediklerimizi söylüyor: Yurt dışından dönüşlerde 14 gün kuralı retweet'leyin, Koronavirüs'ün yayılmasını önleyin."