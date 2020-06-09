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Magazin

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu nişanlandı

09 Haziran 2020 19:09

Mucize Doktor dizisinin başrol oyuncusu Taner Ölmez ile oyuncu Ece Çeşmioğlu nişanlandı. Ölmez, sevgilisine ocak ayında Belçika'da evlenme teklif etmişti.

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