Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu nişanlandı

Mucize Doktor dizisinin başrol oyuncusu Taner Ölmez ile oyuncu Ece Çeşmioğlu nişanlandı. Ölmez, sevgilisine ocak ayında Belçika'da evlenme teklif etmişti.

Fox TV dizisi Mucize Doktor'da otizmli doktor Ali Vefa karakterini canlandıran Taner Ölmez, uzun süredir birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Ece Çeşmioğlu ile nişanlandı.

33 yaşındaki Ölmez, 29 yaşındaki Çeşmioğlu'na ocak ayında evlilik teklifi etmişti. Çeşmioğlu, konuk olduğu 'Eser Yenenler Show'da "Evlilik teklifini Brugge'de etti. 'Yes' diye çığlık attım. Brugge çok merak ettiğim bir şehirdi, ilk defa gittim. Teklifin orada olması, hiç tahmin etmediğim bir anda gelmesi hayal gibi" demişti.

Çift, salgın nedeniyle aile arasında yapılan törenle nişanlandı. Az sayıda kişinin katıldığı nişan töreninde Erkan Avcı, Ferit Kaya gibi isimler de yer aldı.