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Yaşam

Mücevher fuarından 4 kilo altın çaldılar

Yeşilköy’deki Mücevherat, Saat ve Malzeme Fuarı’nda, 1’i kadın 4 kişi, bir firmaya ait stantta içinde yaklaşık 4 kilo altın bulunan çantayı alarak kayıplara karıştı.

26 Mart 2012 09:57

 

Yeşilköy’deki CNR Expo’da düzenlenen 34. İstanbul Uluslararası Mücevherat, Saat ve Malzeme Fuarı’nda, yabancı uyruklu oldukları iddia edilen 1’i kadın 4 kişi, bir firmaya ait stantta içinde yaklaşık 4 kilo altın ve 40 bin lira para bulunan çantayı alarak kayıplara karıştı.

Milliyet'in haberine göre olay göre şöyle gelişti: Saat 18.30 sıralarında, bir mücevher firmasına ait toplanma hazırlığı yapan standa gelen 1’i kadın 4 kişi, stanttaki takıları incelemeye başladı.

Bu sırada, grupta bulunan kadın, görevliye sorular sormaya başladı. Diğer 3 kişiden biri ise görevlilerin görmediği bir anda stanttaki çantayı aldı.

Hırsızlar bir süre sonra yavaş hareketlerle fuar alanından çıktı. Yaklaşık yarım saat sonra görevliler, içerisinde 4 kilo altın ve 40 bin lira olan çantanın olmadığını fark etti.


 

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