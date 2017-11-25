Mücella Yapıcı: İnanılır gibi değil, o yangın merdiveni sökülmeli!

Eski Mimarlar Odası İstanbul Şubesi Başkanı Mücella Yapıcı, Beyoğlu'ndaki Sıraselviler Caddesi’nde bulunan ikinci derece tarihi eser binanın Boğaziçi’ni gören açık cephesinin bitişik binanın otele çevrilmesi için 4 kat boyunca uzanan bir yangın merdiveniyle tamamen kapatılmasına tepki gösterdi. Mücella Yapıcı, 140 yıllık binanın zemin dâhil dört katının tamamının gün ışığını önemli ölçüde kesen yangın merdiveni için "İnanılır gibi değil” ifadesini kullandı. Yapıcı, “Bu hatadan bir an önce vazgeçilmesi lazım ve o merdivenin oradan sökülmesi lazım” dedi.

Beyoğlu Belediyesi'nin yangın merdiveni projesini bu hâliyle onaylamasını “son derece özensiz” olarak nitelendiren Mücella Yapıcı, otel yapılmak istenen binanın yangın merdiveninin komşu binanın gün ışığını büyük ölçüde kesmesinin yanı sıra güvenlik açısından da risk oluşturduğuna dikkat çekti. Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nu da eleştiren Mücella Yapıcı, "Ne yazık ki buradaki sorunları, çevreyi de gözeterek, yandaki binanın da tarihi olduğunu ve çevre için değerini de gözetmesi gereken Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından da onaylandığını görüyoruz" dedi.

Yapıcı, projenin iptal edilmemesi hâlinde dava konusu olacağını belirtirken, “Bir an önce her iki binanın da tarihi özelliklerinin düşünülerek kaldırılması lazım. Bir mimar olarak söyleyeceğim şey, bu tür binaların sanıyorum süit olarak, konut olarak projelendirilmiş ve statiği o tür kullanışlar için projelendirilmiş olması. Çok kıymetli binalarımızın bu tür ticari, geçici kaygılarla bu sektöre feda edilmemesi lazım diye düşünüyorum” görüşünü dile getirdi.

Yapıcı, komşu iki binanın yanını ve önünü tamamen kapatan yangın merdiveninin yapıldığı parselin, otel yapılacak binaya ait olmasını değerlendirirken "Tamam, parsel onun, ama burada iyi niyet yok" diye konuştu.

Beyoğlu Belediyesi'nin onay skandalı: Boğaz’ı gören tarihi binanın önüne yangın merdiveni!

“Sıraselviler’in Boğaz’a

bakan cephesi de çok önemli”

Yangın merdiveni hakkında T24’e bilgi veren Mücella Yapıcı, ikinci derece tarihi eser niteliğinde olduğu için mevzuat gereği dış cephesinde değişiklik yapılamaması gereken binanın önünün, yan binadaki otel projesi nedeniyle yangın merdiveniyle tamamen kapatılmasını şu sözlerle değerlendirdi:

“Özellikle Beyoğlu dokusu, son derece küçük parsellerden oluşmuş tarihi bir doku. Bu dokunun önemli yerlerinden birisi de Sıraselviler Caddesi. Aslında Sıraselviler Caddesi sadece caddeye verdiği cepheyle değil, Boğaz’a verdiği cepheyle de son derece önemli. Boğaz’ın siluetine baktığınızda da son derece önemli. Yalnız ne yazık ki, özellikle bu tür eski eserlerde mekânsal olarak toplu kullanışı çok mümkün olmayan, eskiden kâgir konut diye yapılmış binalar, bu yeni turizm baskısıyla maalesef ya yıkılıp otele döndürülüyor ya da binanın hem kendi öznel mekânı, statiği, tarihi nitelikleri zorlanıyor, hem de çevre zorlanıyor.”

“Bu hatadan bir an önce vazgeçin”

“Buradaki asıl büyük problem, bina toplu kullanım için otele çevrildiğinden, Yangın Yönetmeliği'ne göre yangın merdiveni yapılması gerekmesi. Ancak buralardaki çözüm için, Yangın Yönetmeliği'nin de bu noktada çok ciddi düşünülmesi lazım. Burada hakikaten hiç düşünülmemiş, sadece kendi fonksiyon değişikliğinin gerektirdiği bir çözüme gidildiğini ve ne yazık ki bu çözümün özellikle buradaki sorunları, çevreyi de gözeterek, yandaki binanın da tarihi olduğunu ve çevre için değerini de gözetmesi gereken Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından da onaylandığını görüyoruz. Bence bu hatadan bir an önce vazgeçilmesi lazım ve o merdivenin oradan sökülmesi lazım.”

“Çok özensiz bir proje onayı var”

“Çok daha insani, bu tür binalar için geliştirilmiş merdivenler var. 'Kızaklar' denenebilir. Bu meseleden yola çıkarak sadece bu küçük binalarda değil, özellikle çok önemli tarihi yapılarımızın da bu fonksiyon değişikliklerinde özellikle bu Yangın Yönetmeliği ve yeni kullanışların getirdiği birtakım ihtiyaçlarla çok ciddi değer kaybettiğini ve tehlikeye atıldığını görüyoruz. Bir sürü büyük bankalar, Merkez Bankası da bu sorunu taşıyor. Burada gerçekten çok özensiz bir proje onayı var, bunun bir an önce ortadan kaldırılması lazım.”

“Komşu binanın güvenliğini de tehdit ediyor”

“Bunun ötesinde güvenlik meselesi, sadece yangınla ilgili değil. Bu yangın merdiveni öylesine inşa edilmiş ki, yanındaki komşu binanın manzarası başka bir sorun, bence komşu binanın güvenliğini de tehdit ediyor. Bu artık dava konusu olmuş. Bir an önce her iki binanın da tarihi özelliklerinin düşünülerek kaldırılması lazım. Bir mimar olarak söyleyeceğim şey, bu tür binalar sanıyorum süit olarak, konut olarak projelendirmiş ve statiği o tür kullanışlar için projelendirilmiş. Çok kıymetli binalarımızın bu tür ticari geçici kaygılarla bu sektöre feda edilmemesi lazım diye düşünüyorum."

Tarihi eserlerde değişiklik nasıl yapılabilir?

Tarihi eser niteliği taşıyan yapılar 3 kategoride koruma altına alınıyor. Bunlardan ilki, içinde ve dışında aynen korunması gereken yapılar, yani 1. derece tarihi eserler. 2. derece tarihi eserler aslını koruyarak küçük değişiklikler yapılabilen yapılar. 3. derece tarihi eser ise, Anıtlar Kurulu'nun kabul edebileceği birtakım değişiklikler yapılabilen yapılar.