Mücella Yapıcı’dan Cem Yılmaz ve Yekta Kopan’a tepki: Daha kırkımız çıkmadı

Cem Yılmaz’ın yeni Netflix dizisi ‘Erşan Kuneri‘nin galası Emek Sineması’nın yerine yapılan Grand Pera’da gerçekleştirilmesine Gezi Davası’nda hapis cezasına çarptırılan Mücella Yapıcı‘dan tepki geldi. Yapıcı; "Aşkolsun...Daha "40"ımız çıkmadı... Canım acıdı..." ifadelerini kullanırken galanın moderatörlüğünü yapan Yekta Kopan, "Haklısınız. Hepinizden özür dilerim." diye yazdı.

Başrollerinde Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya ve Bülent Şakrak’ın bulunduğu ‘Erşan Kuneri’nin galası 12 Mayıs’ta Emek Sineması’nın yıkılarak yerine yapılan Grand Pera’da gerçekleşti.

Yekta Kopan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen galaya Gezi Davası’nda 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Mücelle Yapıcı’dan tepki geldi. Yapıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yılmaz ve Kopan’ı etiketleyerek “Aşkolsun…Daha ’40’ımız çıkmadı… Canım acıdı… Emek Bizim… İstanbul Bizim…” dedi.

Yapıcı'nın mesajının ardından Yekta Kopan da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Kopan paylaşımında; "Haklısınız. Hepinizden özür dilerim." ifadelerini kullandı.