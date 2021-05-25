MUBI haziran takvimi belli oldu

Çevrimiçi film izleme platformu MUBI haziran ayı programını açıkladı. Haziran programında, yönetmen Deniz Tortum'un 39. İstanbul Film Festivali ve 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Belgesel ödülüne layık görülen filmi Maddenin Halleri yer alıyor.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koridorlarında, ameliyathanelerinde, pek az kişinin girebildiği odalarında gezinen film, yönetmen Deniz Tortum'un babasının yıllar boyunca hekimlik yaptığı hastaneye dair keşfettiği ayrıntılarla, sağlık çalışanlarının hayatına ve yakın zamanda yıkılarak tarihten silinen binaların hafızasına bir bakış atıyor.

Maddenin Halleri, 19 Haziran 2021'den itibaren MUBI'de izleyicilerle buluşacak.

Haziran ayı MUBI içeriklerinin tümü şöyle:

1 Haziran Mısır Adası (Simindis kundzuli, 2014)

2 Haziran Dört Köşeli Üçgen (2018)

3 Haziran Evdeydim, Ama (Ich war zuhause, aber..., 2019)

4 Haziran Yabancı (Exil, 2020)

5 Haziran Tek Başına Bir Adam (A Single Man, 2009)

6 Haziran Arkadaşımın Evi Nerede? (Khane-ye doust kodjast?, 1987)

7 Haziran Ölü Adam (Dead Man, 1995)

8 Haziran Son Şans (The Congress, 2013)

9 Haziran Nereye? (Ila Ayn?, 1957)

10 Haziran Kadın İsterse (Potiche, 2010)

11 Haziran Şiva Bebeği (Shiva Baby, 2020)

12 Haziran Küçük Şeyler (2019)

13 Haziran Zeytin Ağaçları Altında (Zire darakhatan zeyton, 1994)

14 Haziran Sadece Aşıklar Hayatta Kalır (Only Lovers Left Alive, 2013)

15 Haziran Korkak (Kapurush, 1965)

16 Haziran Hatırlanınca Var Olan Hikayeler (Historias Que So Existem Quando Lembradas, 2011)

17 Haziran Yeni Kız Arkadaşım (Une nouvelle amie, 2014)

18 Haziran Vahşi Bölge (Kød & Blod, 2020)

19 Haziran Maddenin Halleri (2020)

20 Haziran Hücre 211 (Celda 211, 2009)

21 Haziran Paterson (2016)

22 Haziran Dokunma Bana (Touch Me Not, 2018)

23 Haziran Rastlantısal Zevkler (Circumstantial Pleasures, 2020)

24 Haziran Frantz (2016)

25 Haziran Yıldızlara Doğru (Ad Astra, 2019)

26 Haziran Dönüş (The Return, 2003)

27 Haziran Üç Yol (2013)

28 Haziran Buz Ve Gökyüzü (La Glace et le Ciel, 2015)

29 Haziran Kuş İnsanlar (Bird People, 2014)

30 Haziran Beyaz Üstüne Beyaz (Blanco en blanco, 2019)