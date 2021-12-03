MUBI filmleri, ATLAS Sineması’nda beyaz perdeye taşınıyor

T24 Kültür Sanat

1948’de açılan Beyoğlu’ndaki Atlas Sineması, 2020 yılında yenilenerek ATLAS 1948 adını alarak tekrar sinemaseverlere kavuştu. Dijital film platformu MUBI ve Atlas 1948 yeni bir iş birliğine imza atarak geleneksel ve dijitali beyazperdede buluşturuyor. Atlas 1948 Sineması festivaller, galalar ve vizyon filmlerinin yanı sıra ‘MUBI En İyiler Seçkisi’ne ev sahipliği yapacak.

Kült klasiklerden modern başyapıtlara dünyanın her köşesinden filmlerin yayınlandığı dijital platform MUBI’de her ay en çok seyredilen filmler, yenilenen Atlas 1948 Sineması’nda özel MUBI kuşağı ile beyaz perdeye taşınacak.

ATLAS 1948’deki MUBI iş birliği ve diğer etkinliklerin aralık takvimi şöyle:

İstanbul Sinema Müzesi –Sergi Salonu

Nazarin Sergisi Tüm Ay

ATLAS 1948-Sinema

Kabin Basıncı: Bir Atlas 1948 Gerilim Kuşağı

10 -11-12 Aralık 2021

18:00 Seansı - Dogtooth 97 dk/Yönetmen Yorgos Lanthimos

Gerilim-Dram | 2009 | Yunanca; Türkçe altyazılı

20:00 Seansı- Parasite-132 dk/Yönetmen Bong Joon-ho

Gerilim-Komedi-Dram | 2019 | Korece; Türkçe altyazılı

22:30 Seansı- The Skin I Live In-107 dk/Yönetmen Pedro Almodovar

Gerilim-Dram | 2011 | İspanyolca; Türkçe altyazılı

Atlas 1948 Nazarin Gösterimleri

14 ve 16 Aralık 2021

18:00 ve 21:00 seansı- Nazarin-94 dk/Yönetmen Luis Buñuel

Dram | 1959 | İspanyolca; Türkçe altyazılı

*18:00 Seansı ardından Ali Şimşek ile Sinemanın Tekinsiz Şairi: Buñuel semineri gerçekleştirilecektir.

Atlas 1948 Animasyon Kuşağı

19 Aralık 2021

14:00, 16:30, 18:30 ve 21:00 Seansı- Princess Kaguya-137 dk/Yönetmen Isao Takahata

Animasyon | 2012 | Japonca; Türkçe altyazılı

Atlas 1948 X MUBI: Bir Yabancı Film Seçkisi

28-29-30 Aralık

17:00 Seansı-The Human Voice -30 dk/Yönetmen Pedro Almodovar

Deneysel-Dram | 2020 | İngilizce ve İspanyolca; Türkçe altyazılı

18:00 Seansı-The Kindergarten Teacher-96 dk/Yönetmen Sara Colangelo

Dram | 2018 | İngilizce; Türkçe altyazılı

20:00 Seansı-Rock’n Roll -123 dk/Yönetmen Guillaume Canet

Komedi-Dram | 2017 | Fransızca; Türkçe altyazılı

22:15 Seansı- High Life -96 dk/Yönetmen Claire Denis

Korku-Macera-Dram | 2018 |İngilizce; Türkçe altyazılı

ATLAS 1948-Sahne

15 Aralık 20:30 seansı-Koleksiyoncu / Tiyatro

Yönetmen Eyüp Emre Uçaray/Oynayanlar İlyas Özçakır Ayfer Tokatlı

22 Aralık 20:30 seansı-Girdap / Tiyatro

Yöneten Emrah Uslu-Ayla Kaymak/Genel Sanat Yönetmeni Emrah Uslu/ Oyuncular Temmuz Gürkan Karaca, Sevda Karabulut, Emrah Uslu, Ayla Kaymak, Eda Özdemir

23 Aralık 20:30 seansı-Uyandığımda Sesim Yoktu / Tiyatro

Yönetmen Tamer Levent/Oyuncular Burcu Görek Dilara Gül