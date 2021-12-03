MUBI filmleri, ATLAS Sineması’nda beyaz perdeye taşınıyor

T24 Kültür Sanat
1948’de açılan Beyoğlu’ndaki Atlas Sineması, 2020 yılında yenilenerek ATLAS 1948 adını alarak tekrar sinemaseverlere kavuştu. Dijital film platformu MUBI ve Atlas 1948 yeni bir iş birliğine imza atarak geleneksel ve dijitali beyazperdede buluşturuyor. Atlas 1948 Sineması festivaller, galalar ve vizyon filmlerinin yanı sıra ‘MUBI En İyiler Seçkisi’ne ev sahipliği yapacak.
Kült klasiklerden modern başyapıtlara dünyanın her köşesinden filmlerin yayınlandığı dijital platform MUBI’de her ay en çok seyredilen filmler, yenilenen Atlas 1948 Sineması’nda özel MUBI kuşağı ile beyaz perdeye taşınacak.
ATLAS 1948’deki MUBI iş birliği ve diğer etkinliklerin aralık takvimi şöyle:
İstanbul Sinema Müzesi –Sergi Salonu
Nazarin Sergisi Tüm Ay
ATLAS 1948-Sinema
Kabin Basıncı: Bir Atlas 1948 Gerilim Kuşağı
10 -11-12 Aralık 2021
18:00 Seansı - Dogtooth 97 dk/Yönetmen Yorgos Lanthimos
Gerilim-Dram | 2009 | Yunanca; Türkçe altyazılı
20:00 Seansı- Parasite-132 dk/Yönetmen Bong Joon-ho
Gerilim-Komedi-Dram | 2019 | Korece; Türkçe altyazılı
22:30 Seansı- The Skin I Live In-107 dk/Yönetmen Pedro Almodovar
Gerilim-Dram | 2011 | İspanyolca; Türkçe altyazılı
Atlas 1948 Nazarin Gösterimleri
14 ve 16 Aralık 2021
18:00 ve 21:00 seansı- Nazarin-94 dk/Yönetmen Luis Buñuel
Dram | 1959 | İspanyolca; Türkçe altyazılı
*18:00 Seansı ardından Ali Şimşek ile Sinemanın Tekinsiz Şairi: Buñuel semineri gerçekleştirilecektir.
Atlas 1948 Animasyon Kuşağı
19 Aralık 2021
14:00, 16:30, 18:30 ve 21:00 Seansı- Princess Kaguya-137 dk/Yönetmen Isao Takahata
Animasyon | 2012 | Japonca; Türkçe altyazılı
Atlas 1948 X MUBI: Bir Yabancı Film Seçkisi
28-29-30 Aralık
17:00 Seansı-The Human Voice -30 dk/Yönetmen Pedro Almodovar
Deneysel-Dram | 2020 | İngilizce ve İspanyolca; Türkçe altyazılı
18:00 Seansı-The Kindergarten Teacher-96 dk/Yönetmen Sara Colangelo
Dram | 2018 | İngilizce; Türkçe altyazılı
20:00 Seansı-Rock’n Roll -123 dk/Yönetmen Guillaume Canet
Komedi-Dram | 2017 | Fransızca; Türkçe altyazılı
22:15 Seansı- High Life -96 dk/Yönetmen Claire Denis
Korku-Macera-Dram | 2018 |İngilizce; Türkçe altyazılı
ATLAS 1948-Sahne
15 Aralık 20:30 seansı-Koleksiyoncu / Tiyatro
Yönetmen Eyüp Emre Uçaray/Oynayanlar İlyas Özçakır Ayfer Tokatlı
22 Aralık 20:30 seansı-Girdap / Tiyatro
Yöneten Emrah Uslu-Ayla Kaymak/Genel Sanat Yönetmeni Emrah Uslu/ Oyuncular Temmuz Gürkan Karaca, Sevda Karabulut, Emrah Uslu, Ayla Kaymak, Eda Özdemir
23 Aralık 20:30 seansı-Uyandığımda Sesim Yoktu / Tiyatro
Yönetmen Tamer Levent/Oyuncular Burcu Görek Dilara Gül