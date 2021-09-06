Mübariz Mansimov: Kimler "Bu adamın yanında ne işi var, uzak tut" diyordu, Ağar'ı ben korudum; devlette benden güçlü olduğunu sanmıyorum

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Yalıkavak Marina iddiaları sonrasında, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’la Fethullah Gülen’e gittikleri ortaya çıkan Azerbaycanlı iş insanı Mübariz Mansimov, şimdiye kadar Ağar için yaptıklarını, “Mehmet beyi ağabey bildim. Çünkü hep Turancılık hakkında konuştu bana. Milliyetçi olduğu için hoşuma gitti. Arkadaş olduk. Haksız yere içeri koyuyorlar gibi göründü” diye açıkladı. Ağar'ın pek çok çevre tarafından istenmediğini belirterek, "Onu ben korudum" diyen Mansimov, "Ağar'la tanıştığımda cumhurbaşkanını, başbakanı, bakanları, bürokrasiyi tanıyordum. Ağar'dan daha iyi arkadaşlık ilişkim olduğunu düşünüyorum. Devlette benden güçlü olduğunu sanmıyorum" dedi.

Mansimov, eski İçişleri Bakanı Ağar'a Ulus'ta villa tahsis ettiğini ve kira almadığını, o tutuklandığında cezaevinin tadilatını üstlenip helikopter pisti yaptırdığını anlatmıştı. Ağar'ın isteği üzerine özel uçağı ile Pensilvanya'ya giderek, Fetullah Gülen'i ziyaret ettiklerini ileri süren Mansimov, AKP Elazığ Milletvekili olan Tolga Ağar'ı Yalıkavak Marina'nın yönetim kurulu başkanlığına atadığını kaydetmişti.

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Halk TV’den İsmail Saymaz’a konuşan Mansimov, “Ağar'a niye iyilik yaptınız? Niye yedi yıl kira almadan oturmasını sağladınız, helikopter pisti yaptınız, oğlunu marinaya atadınız?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

Mehmet beyi ağabey bildim. Çünkü hep Turancılık hakkında konuştu bana. Milliyetçi olduğu için hoşuma gitti. Arkadaş olduk. Haksız yere içeri koyuyorlar gibi göründü. Zaten tanıştığımda hemen 'Gel, ev vereyim' demedim ki. Altı-yedi sene sonra verdim. Şöyle diyeyim: 2004'ten sonra tek bir yurtdışı seyahatine Ağar'sız gitmedim. Bir gün ayrı kalmadık. Neredeyse sabah onunla ofise gidiyordum. O da geliyordu. Ofisin dışında villa verdim ona. Kendi ofisimde oda verdim. Diyorlar ki, hayrına mı... Ağar, o senelerde ne iyilik yapabilirdi? Hiç kimse görüşmek istemiyor, herkes kaçıyor. Kimler 'Bu adamın yanında ne işi var, uzak tut' diyordu."

"Ağar'ın AK Parti döneminde oğlu vekil olmadan önce ne ağırlığı vardı? Cezaevindeyken, devlet korumalarını almaya kalktı. İçişleri Bakanı Muammer Güler'den rica ettim, almayın diye. Ağar'ın ne yardımı bana dokunabilir? Tam tersine Emniyet'e yardım ettim” diyen Mansimov, devamında bahsettiği ‘yardım’ı şöyle açıkladı:

“Araç lazım oldu, verdik. Bina lazım oldu, yaptık. En azından üç tane yaptırdım. Tadilat ettirdiğim bir sürü karakol var.”

Ağar’ı yanında koruduğunu söyleyen Mansimov, “Siyasi siyasi ilişkiler kurdu mu?” sorusuna da şöyle yanıt verdi:

"Ağar, Tayyip beyi benden önce tanıyor ancak benden yakın olduğunu düşünmüyorum. Çokça bakanın ‘Geliyorsan Ağar'ı getirme’ dediğini hatırlıyorum. Allahınız severseniz, kardeş dediğiniz adamdan para alınır mı? Ağar'la tanıştığımda cumhurbaşkanını, başbakanı, bakanları, bürokrasiyi tanıyordum. Ağar'dan daha iyi arkadaşlık ilişkim olduğunu düşünüyorum. Devlette benden güçlü olduğunu sanmıyorum."

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