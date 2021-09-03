Fatih Altaylı: Mehmet Ağar’ı sizin için bu kadar önemli kılan neydi Sayın Mansimov, herhalde hayır işi diye yapmadınız tüm bunları!

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Mübariz Mansimov Gurbanoğlu'nun "Fetullah Gülen'e Mehmet Ağar ile beraber ve onun isteği üzerine gittim. Yoksa Ağar da biliyor, orada FETÖ ile kavgamı. Gülen'e hiçbir zaman sempatim olmadı. Yanımda kaldı, Ulus'ta evimi verdim, evimde oturdu, komşum oldu. Aşağı yukarı 7-8 sene beraber oturduk. Bir kuruş almadım" sözlerinin ardından "Mehmet Ağar’ı sizin için bu kadar önemli ve değerli kılan neydi Sayın Mansimov? Herhalde hayır işi diye yapmadınız tüm bunları!" dedi.

Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Mansimov’un bunları anlattığı İsmail Saymaz ise şunu niyeyse sormamış:

'İyi de Mübariz Bey, siz Mehmet Ağar’a niye bedava ev verdiniz, niye bedava otelinizde kaldı, niye bedava uçağınızı kullandırdınız, niye bedava helikopterinizi kullandırdınız, niye yakınına helikopter pisti yaptırdınız, niye hiçbir marina yönetme tecrübesi olmayan oğlunu marinanıza genel müdür yaptınız? Bu imkanları Ağar’ı kullandırtmak için mutlaka bir çıkarınız, bir beklentiniz olmalı. Ağar’dan tüm bu süreç boyunca hangi hizmeti aldınız ya da alamadınız? Bunları da bir zahmet açıklar mısınız!' diye bari ben sorayım. Mehmet Ağar’ı sizin için bu kadar önemli ve değerli kılan neydi Sayın Mansimov? Herhalde hayır işi diye yapmadınız tüm bunları!"

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