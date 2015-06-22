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Kültür-Sanat

Muazzez İlmiye Çığ 101 yaşına girdi: Bundan sonra yapacaklarımı planlıyorum

'100'ü sildim artık, 1 yaşındayım. Üretmeye devam edeceğim'

22 Haziran 2015 14:56

Türkiye'nin ilk sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ 101 yaşına girdi. Yeni yaşında da üretmeye devam edeceğini söyleyen tarihçi, "100'ü sildim artık, 1 yaşındayım. Bundan sonra yapacaklarımı planmamam gerekli. Bazı kitaplarıma ilaveler yapmam gerek. Umarım yetiştireceğim. Sağlığım el verdiğince üretmeye devam edeceğim” ifadelerini kullandı. 

Milliyet'ten Gökhan Karakaş'ın haberine göre, Mersin’deki yazlığında çocukları ve kardeşleriyle yeni yaşına giren Çığ, “Mutluyum çünkü etrafımda sevdiğim insanlar var. Kızlarım, çocuklarım yanımda. Necip Hablemitoğlu’nun eşi Şengül geldi çok mutlu oldum. Yetiştirebilirsem yapacak işlerim var” diye konuştu.

Muazzez İlmiye Çığ’ın doğum gününe katılan Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu ise “100 yıllık ömrüne sığdırdıkları örnek alınası, imrenilesi nitelikte. Hocamız Sümer Mitolojisini inceleye inceleye ölümsüzlüğün iksirini bulup içti sanırım. İyi ki var” dedi.

 

Muazzez İlmiye Çığ kimdir?

 

Kırımlı bir ailenin çocuğu olarak 20 Haziran 1914’te Bursa’da dünyaya gelen Çığ'ın Sümeroloji ve Hititoloji üzerine uluslararası çalışmaları bulunuyor. Yazarın "Sümerli Ludingirra", "İnanna’nın Aşkı", "Hititler ve Hattuşa", "Ortadoğu Uygarlık Mirası", "Atatürk Düşünüyor", "Çivi Çiviyi Söker" adlı kitapların da aralarında yer aldığı16 kitabı yayınlandı.

 

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