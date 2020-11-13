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Muazzez Ersoy anlaşma yaptığı kebapçıdan ismini sildirdi

13 Kasım 2020 08:55

Şarkıcı Muazzez Ersoy, isim hakkı üzerinden anlaşma yaptığı Muazzez Ersoy & Şenol Kolcuoğlu Restoran’daki ortaklarıyla mahkemelik olmuş, “markasının haksız kullanıldığını” iddia ederek dava açmıştı. Sanatçının avukatları, önceki gün polis eşliğinde restorana giderek “Muazzez Ersoy” yazılı tabelaları indirtti.

Ayrıca üzerinde Ersoy’un isminin basılı olduğu tüm servis, dekor ve hizmet ürünlerine el konuldu.

Muazzez Ersoy, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Yeni adıyla Muazzez Ersoy & Neffis Et isimli restoranda garson önlüklerine, menülere, masa örtülerine, şeker paketlerine, ocakbaşlarına, duvarlara, iç kapı girişlerine izinsiz ve haksız yere ismim yazıldı. Avukatlarım mahkemeye başvurdu. Restorandaki ismim ve markam tümüyle kaldırıldı.”

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