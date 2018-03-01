T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Muazzez Abacı'nın 50'nci sanat yılında ilk imza günü ile D&R'da

İSTANBUL, (DHA)- TÜRK Sanat Müziği’nin önemli isimlerinden Muazzez Abacı’nın "Sezen’ imin Şarkıları" adlı albümünün ve kariyerinin ilk imza günü 4 Pazar günü saat 16

01 Mart 2018 12:28

İSTANBUL, (DHA)- TÜRK Sanat Müziği’nin önemli isimlerinden Muazzez Abacı’nın \"Sezen’ imin Şarkıları\" adlı albümünün ve kariyerinin ilk imza günü 4 Pazar günü saat 16.00\'da D&R Kanyon\'da gerçekleşecek.

Yaklaşık 2 senedir hazırlıkları devam eden albümde Abacı, sanat hayatının 50\'nci yılına özel, söz ve bestesi Sezen Aksu’ya ait olan10 eseri seslendirdi. Aksu\'nun, \" Sarı Odalar\",  \"Tutuklu\", \"Gidiyorum\", \"İkinci Bahar\", \"Seni Kimler Aldı\", \"Yazık Şu Geçen Zamana\", Hata \" gibi sevilen parçalarını seslendiren sanatçı; \"Perişanım Şimdi\" parçasında Sezen Aksu\'yla, \"Geri Dön\" parçasında Serkan Kaya\'yla, \"Herşeyi Yak\" parçasında ise Ferman Akgül ile düet yaptı.

(FOTOĞRAF)

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA TÜRK Sanat MüziğininMuazzez AbacınınPazarD&R KanyonYaklaşıkAbacıSezen AksuyaAksuSarı Odalar"Bahar"Kimler Aldı"Geçen Zamana" HataSezen AksuDön"Serkan KayaYak"Ferman AkgülFOTOĞRAF

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24