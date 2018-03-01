Muazzez Abacı'nın 50'nci sanat yılında ilk imza günü ile D&R'da

İSTANBUL, (DHA)- TÜRK Sanat Müziği’nin önemli isimlerinden Muazzez Abacı’nın \"Sezen’ imin Şarkıları\" adlı albümünün ve kariyerinin ilk imza günü 4 Pazar günü saat 16.00\'da D&R Kanyon\'da gerçekleşecek.

Yaklaşık 2 senedir hazırlıkları devam eden albümde Abacı, sanat hayatının 50\'nci yılına özel, söz ve bestesi Sezen Aksu’ya ait olan10 eseri seslendirdi. Aksu\'nun, \" Sarı Odalar\", \"Tutuklu\", \"Gidiyorum\", \"İkinci Bahar\", \"Seni Kimler Aldı\", \"Yazık Şu Geçen Zamana\", Hata \" gibi sevilen parçalarını seslendiren sanatçı; \"Perişanım Şimdi\" parçasında Sezen Aksu\'yla, \"Geri Dön\" parçasında Serkan Kaya\'yla, \"Herşeyi Yak\" parçasında ise Ferman Akgül ile düet yaptı.

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