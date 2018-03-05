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Kültür-Sanat

Muazzez Abacı "Sezen'imin Şarkıları"nı D&R'da imzaladı

İSTANBUL, (DHA)- TÜRK Sanat Müziği’nin usta isimlerinden Muazzez Abacı, "Sezen’imin Şarkıları" adlı albümünün ve 50 yıllık kariyerinin ilk imza gününü D&R Kanyon'da gerçekleştirdi

05 Mart 2018 14:41

İSTANBUL, (DHA)- TÜRK Sanat Müziği’nin usta isimlerinden Muazzez Abacı, \"Sezen’imin Şarkıları\" adlı albümünün ve 50 yıllık kariyerinin ilk imza gününü D&R Kanyon\'da gerçekleştirdi.

Usta sanatçı sanat hayatının 50\'nci yılına özel hazırlanan \"Sezen’imin Şarkıları\" adlı albümde söz ve bestesi Sezen Aksu’ya ait olan 10 eseri seslendirdi. Yaklaşık 2 yıllık bir çalışmanın ürünü olan albümde, \'Sarı Odalar\',  \'Tutuklu\', \'Gidiyorum\', \'İkinci Bahar\', \'Seni Kimler Aldı\', \'Yazık Şu Geçen Zamana\', \'Hata\' gibi sevilen parçalar yer aldı. Sanatçı; \'Perişanım Şimdi\'de Sezen Aksu, \'Geri Dön\'de Serkan Kaya, \'Herşeyi Yak\'ta ise Ferman Akgül ile düet yaptı. D&R Kanyon\'da düzenlenen imza gününe Abacı\'nın sevenleri katıldı. Prodüktör ve organizatör Erkan Özerman da Abacı\'yı bu özel günde yalnız bırakmadı. Özerman, \"Muazzez Abacı, bugüne kadar kimseyi taklit etmeden tek başına yıldız olmuş bir sanatçıdır\" dedi.

Albümlerini imzalamadan önce basın mensuplarına teşekkür eden ünlü sanatçı Muazzez Abacı, \"Bana yıllar yılı emek verdiniz, kol kanat gerdiniz, size binlerce teşekkür ederim sevgili basın mensubu arkadaşlarım. Bu güzel günde beni ve sevenlerimi mutlu ettiniz. Sizlere minnettarım\" diye konuştu.

\"TÜRK KIZILAYI İÇİN ALBÜM YAPACAĞIM\"

Abacı, Türk Kızılay\'ının 150. kuruluş yıldönümü nedeniyle bir albüm yapıp konserler vereceğiyle ilgili de şunları söyledi:

\"Kızılay projesi beni çok duygulandıran, yüreklendiren bir olay. Yapımcımızla birlikte bunu kararlaştırmaya çalışıyor ve en yakın zamanda bunu yapmak istiyoruz. Bizim için çok büyük bir onur ve sevinç kaynağı. İnşallah en kısa zamanda yapacağız ve elde ettiğimiz geliri de Kızılay\'a bağışlayacağız.\"

(FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ)

 

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