Muammer Güler'den 'Gezi Parkı' açıklamaları

İçişleri Bakanı Muammer Güler, Gezi Parkı'ndaki olaylarla ilgi yeniden bir açıklama yaptı.

Bakan Güler, 'Biz, Kanunsuz eyleme, vandalizme, kamu mallarına ve özel mallara zarar verilmesine mutlaka polis olarak karşı çıkacağız" diye konuştu.



İçişleri Bakanı Güler, Birlik Vakfı'nın düzenlediği iftar programında basın mensuparının sorularını yanıtladı.



"Gezi Parkı'na benzer eylemlerin tekrar yapılmak istendiğine dair kendilerine istihbarat gelip gelmediğinin" sorulması üzerine Güler, "Türkiye'de kanunsuz eylemler ister şimdi olsun, ister gelecekte yapılmak istensin bizim tavrımız net olarak bellidir. Biz, kanunsuz eyleme, vandalizme, kamu mallarına ve özel mallara zarar verilmesine mutlaka polis olarak karşı çıkacağız" açıklamasını yaptı.



Vatan gazetesinin konuya ilişkin haberi şöyle:

Özgürleştiren bir iktidar

Bakan Güler, devletin, polisin, güvenlik kuvvetlerinin, jandarmanın görevinin vatandaşların can ve mal emniyetini sağlamak olduğuna işaret etti.



Türkiye'de özgürlüklerin önünü açan bir iktidar olduklarını ve önemli reformlar yaptıklarını dile getiren Güler, şunları kaydetti:



"Elbetteki özgürlüklerin önünü açma anlamında Hükümetimizin daha yapacağı çok şeyler de var ama hakların kullanımında istismarı hiç kimse kabul edemez. Anayasa herkesin temel hak ve özgürlüklerini saymış ama bunların hangi hallerde sınırlandırılabileceğini de saymış. Başkalarının hak ve özgürlüklerini kısıtlayacak bir hak kullanımı olamaz. Buna kanun da cevaz vermez, himaye etmez, bunu özellikle belirtiyorum. Gezi Parkı olaylarıyla ilgili olarak gelecekte oradaki insanların özgürlüklerini kullanma anlamında samimiyetli davranan insanları, başka amaçlarla kendi ideolojik amaçlarıyla kullanmak isteyenlere dikkat etmelerini rica ediyorum. En küçük bir vesileyle bile vatandaşla polisi karşı karşıya getirecek birtakım hazırlıklar içinde olunuyor ve özellikle de altını vurguluyorum, sosyal medya alanı bir hukuksuzluk alanı olarak kullanılmaya çalışılıyor, buna da dikkati çekmek istiyorum."

Suriye plakalı araç iddiası doğru değil

Bakan Güler, "Suriye plakalı, bomba yüklü bir aracın Ankara'da olduğu iddialarına" yönelik soruya ise "Öyle bir şey yok, kesinlikle yok. Zaten öyle bir istihbarat alınsa, güvenlik güçleri gerekli izlemeleri yapıyorlar. Sizin söylediğinizden benim şimdi haberim oldu" yanıtını verdi.