-EVİ TERK EDEN KARISINI POMPOLI TÜFEKLE VURDU BURSA (A.A) - 04.08.2011 - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, evi terk eden karısını sokak ortasında iftar vakti pompalı tüfekle yaraladı. Alınan bilgiye göre Tahsin F., 4 yaşındaki çocuklarını bırakıp babasının evine gittiği belirtilen eşi Fatma F.'yi ilk evliliğinden olan kızı Hicran Y. ile birlikte, Belediye Meydanı Atatürk Bulvarı'ndan itibaren pompalı tüfekle kovalamaya başladı. Fatma F., kızı Hicran Y. ile İnegöl Belediyesi Gençlik Merkezi'ne sığınmak istedi. Pompalı tüfekle eşini bacağından yaralayan Tahsin F., gençlik merkezinde görevli güvenlik güçlerinin olaya müdahale etmesi üzerine olay yerinden kaçtı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatma F., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Saldırgan Tahsin F., polis tarafından kısa sürede yakalandı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Tahsin F., gazetecilerin ''Eşinizi neden vurdunuz?'' sorusuna, ''10 gündür eve gelmiyordu. Onun için vurdum'' yanıtını verdi. Zanlının, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.