Muammer Güler: Suçsuzluğumu belgelerle kanıtlayacağım

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonuna ilişkin konuşan İçişleri Bakanı Muammer Güler, hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu belgelerle kanıtlayacağını söyledi. Güler, dört bakan hakkında da ifadeler alınmadan fezleke hazırlandığını ifade etti.

CNN Türk'ün haberine göre, 2013 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri törenine katılmak üzere geldiği Çankaya Köşkü'nde gazetecilerin yolsuzluk operasyonuyla ilgili sorularını yanıtlayan Güler, siyaset mühendisliği yapıldığını belirtti.

Güler şunları söyledi:

"Türkiye'de devlet içinde farklı bir yapılanma var. Seçimler öncesinde siyasi bir mühendislik yapılıyor. İfadeler alınmadan dört bakan için fezleke hazırlanmış. Ben yasadışı hiçbir şey yapmadım. Herşeyi belgelerle ortaya koyacağım" dedi.

İstanbul İstihbarat Şube Müdürü'nün ifadeye çağrılması ve bunun İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından reddedilmesiyle konusuna da açıklık getiren Güler, İstihbarat Şube Müdürü'nün adli kolluk görevlisi olmadığını ancak izinle ifade verebileceğini, bu nedenle izin verilmediğini belirtti.