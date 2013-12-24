T24 LogoT24 Logo
Gündem

Muammer Güler: Suçsuzluğumu belgelerle kanıtlayacağım

İçişleri Bakanı Muammer Güler, yolsuzluk operasyonu kapsamında dört bakan hakkında ifadeler alınmadan fezleke alındığını söyledi

24 Aralık 2013 15:27

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonuna ilişkin konuşan İçişleri Bakanı Muammer Güler, hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu belgelerle kanıtlayacağını söyledi. Güler, dört bakan hakkında da ifadeler alınmadan fezleke hazırlandığını ifade etti.

CNN Türk'ün haberine göre, 2013 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri törenine katılmak üzere geldiği Çankaya Köşkü'nde gazetecilerin yolsuzluk operasyonuyla ilgili sorularını yanıtlayan Güler, siyaset mühendisliği yapıldığını belirtti.

Güler şunları söyledi:

"Türkiye'de devlet içinde farklı bir yapılanma var. Seçimler öncesinde siyasi bir mühendislik yapılıyor. İfadeler alınmadan dört bakan için fezleke hazırlanmış. Ben yasadışı hiçbir şey yapmadım. Herşeyi belgelerle ortaya koyacağım" dedi.

İstanbul İstihbarat Şube Müdürü'nün ifadeye çağrılması ve bunun İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından reddedilmesiyle konusuna da açıklık getiren Güler, İstihbarat Şube Müdürü'nün adli kolluk görevlisi olmadığını ancak izinle ifade verebileceğini, bu nedenle izin verilmediğini belirtti.

ETİKETLER

yolsuzlukbelgesuçsuzlukrüşvetfezlekeaçıklamaiçişleri bakanımuammer güler

İlgili Haberler

Muammer Güler: Telefon konuşmama parayla ilgili ekleme yapılmış

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda oğulları gözaltına alınan üç bakanın açıklamalarında öne çıkan vurgu, 'tuzak kurulduğu' iddiası oldu

Muammer Güler: O paralar evdeydi çünkü...

İçişleri Bakanı Muammer Güler, tutuklanan oğlu Barış Gülerin evinden çıkan paralar hakkında, 'o paralar Bahçeşehir'deki villanın satışından elde edilen paralardır' dedi.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24